Akıllı telefonlara mobil lens desteği

Akıllı telefonlar da iyice gelişen kamera özellikleri sayesinde dijital ya da DSLR makinelerine gerek kalmadan harika fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak tanıyor. Ancak bazı durumlarda ise bu gelişmiş telefon kameraları da yetersiz gelebilir. Bu tarz durumlarda lenslere ihtiyacınız var. Bu aksesuarlar cep telefonu kameralarının önüne klips (bir nevi mandal sistemi) ile takılarak kullanılıyor. Aynen objektiflerde olduğu gibi ucuz ve basit bir yöntem olan cep telefonu kamera lenslerinin fiyatları 10-15 TL'den başlayıp özelliğine ve kalitesine göre 100-150 TL'ye kadar çıkıyor.

SEÇENEK FAZLA

Bu tarz ürünler için birçok farklı seçenek bulunuyor: Makro, geniş açı, balık gözü, tele ve benzeri birçok cep telefonu kamera lensi bulunuyor. Genelde ikili ya da üçlü setler halinde satılan bu ürünlerde genelde makro ve geniş açı ya da makro, geniş açı, balık gözü şeklinde seçenekler yer alıyor. Mandal şeklinde bir mekanizma ile her türlü cep telefonu ile beraber kullanılabilen bu ürünlerde objektif mekanizması mandala döndürülerek takılır ve bu sayede bütün aksesuarlar sırayla kullanılabilir. Bazı cep telefonu kamera lensleri özel aksesuarları sayesinde cep telefonlarının gövdesine mandal olmadan da takılabilir.

MARKA VE MODELE ÖZEL

Bu ürünlerin ayrıca telefona özel sürümleri de bulunuyor. Yani iPhone 6, iPhone 6s ya da Samsung Galaxy Note 5 için özel olarak tasarlanan kamera lensleri bulunmaktadır. Bu özel lensler sadece bu cihazlarla verimli bir şekilde kullanılır. Bu cihazlar dışındaki ürünlerle verimli bir kullanım mümkün olmaz.

OPTİK KALİTE DÜŞÜK

Bu tarz ürünlerin optik kalitesi elbette gerçek bir objektif kadar olmayacaktır. Zira 10-15 TL'ye satın alacağınız bir objektifin çok yüksek kalitede optik kalite sunmayacağı aşikardır. Fakat bu ürünler günü kurtarma, eğlenceli sonuçlar alma ve farklı deneyimler yaşatmak adına yeteri kaliteye sahip olduğunu da belirtmek isterim.

AKSİYON KAMERASI GİBİ

Bu tarz aksesuarlar günlük kullanımda eğlenceli sonuçlar almamızı sağlıyor. Özellikle geniş açı yada balık gözü aksesuarı cep telefonumuzu adeta bir aksiyon kamerasına dönüştürüyor. Bu sayede aksiyon kameramız olmasa bile cep telefonumuz ile benzer bir etkiyi sağlayabiliyoruz.

HEM ÖN HEM ARKA KAMERA

Üniversal olan çözümler hem ön hem arka kamera ile beraber kullanılabilir. Yani bu ürünleri ille de arka kamera ile kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz ön yüzündeki kamera ile bu lens çözümlerini kullanabilirsiniz. Bu da selfie çekimlerinde bu aksesuarları kullanabileceğiniz anlamına geliyor.