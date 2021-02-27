Kendi radyosunda basladı simdi Türkiye’ye sesleniyor

1993 yılından beri radyo programı yapan ünlü radyocu Karslıoğlu, Radyo Akademi Ödülleri'ni 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 3 kez üst üste alarak üstün bir başarıya imza attı.

İLK REKLAM BAKKALDAN

Henüz lise öğrencisiyken bit pazarından aldığı aletlerle evinde kendi radyosunu kuran Karslıoğlu, ilk reklamını mahalle bakkalından aldı. Mahallede 800 metre çap içinde bulunan herkesin kendisini dinlediğini ve istek parçalar çaldığını söyleyen Karslıoğlu, 1 aylık alışveriş parası karşılığında mahalle bakkalının reklamını yaptığını söyledi. 1993 yılından beri yani özel radyoların yeni başladığı dönemlerden beri radyoculuk yaptığını söyleyen Karslıoğlu, "Hayallerim arasında ulusal bir radyoda yayın yapmak vardı. Şu anda ulusal bir radyoda yayın yapıyorum. Hayallerimden birini kendi adıma gerçekleştirdim" dedi. Radyoculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Karslıoğlu, birbirinden ünlü sanatçıların film galalarında ve özel davetlerde sunuculuk yaptı. Pandemi dönemine kadar İzmir'deki birçok film galasında ünlü film yıldızlarını sundu. Bu sanatçılardan birçoğunu da kendi hazırlayıp sunduğu "Çok Canlı Show" programında konuk olarak ağırladı.

RADYOCULUK ÖLMEZ

Karslıoğlu, "Radyo hiçbir zaman ölmez. Radyo; telefondan, tabletten, arabadan, televizyondan, birçok yerden dinleniyor. Özellikle trafiğin yoğunlaşması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere neredeyse her yerde araçlarda radyolar dinleniyor. Pandemi sonrası evlerden dinleme oranları da artış gösterdi" dedi. Uzun yıllardır hazırlayıp sunduğu 'Çok Canlı Show' hakkında bilgi veren Karslıoğlu, "Bir komedi eğlence programı yapıyorum. İnteraktif bir program. Her gün bir konu seçiyoruz. "Selam çok bilen adam" diye dinleyicilerden gelen sorulara eğlenceli cevaplar vererek keyifli iki saatlik bir program sunuyoruz. Günlük hayatın stresinden kaçanlar beni dinliyor. Dinleyici kitlem de benim gibi eğlenceyi sevenlerden oluşuyor. Dinleyicileri de kendime benzettim. Hareketli parçalar çalıyoruz.

HELİKOPTERDEN CANLI YAYIN

Radyo programcılığı yapmak isteyen gençlere ise, "Önce iyi bir çevre edinin" tavsiyesinde bulunan Karslıoğlu, "Ben de yaparım" diyen niceleri mikrofonun başında adını söyleyemiyor. Mikrofon, canlı yayın başka şeyler. Tabii ki eğitimini alsınlar" şeklinde konuştu. Helikopterden ve araç sürerken canlı yayın yaptığını söyleyen Karslıoğlu, "Artık teknoloji oldukça gelişti. İstediğimiz mekandan hareketli ya da sabit yayınlara imza atıyoruz. Arabayı kendim kullanırken, helikopterden canlı yayın yaptım. Bu yayınlar benim için oldukça unutulmazdı" dedi.