Seyyar arabadan tüm Türkiye’ye

Her ülkenin, kentin, milletin ve topluluğun kendine has yemek kültürü ve bu yemek kültürünün bir parçası olan sokak yemekleri vardır. Türkiye kendine özgü dokusu, tarihi birikimi, coğrafi konumu, mevsimsel özellikleri ile geçmişten günümüze zenginleşen, değişen çok çeşitli sokak lezzetlerine ve sokakta beslenme kültürüne sahiptir.

Sokak yemekleri, bir ülkeyi, kültürü tanımanın en lezzetli yollarından biri. Üstelik son yıllarda çok da popülerler...

Anlı şanlı şefler sokak yemeklerine merak sarıyor, ülkede ve dünyada sokak lezzetleri festivalleri düzenleniyor.

Sokak lezzeti kavramı son yıllarda gastronomi araştırmacıları tarafından ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenle sokak lezzetleri bir toplumun mutfağının yansıması olarak değerlendirilebilir.

NEFİS KOKULAR

Karın doyurmakla sınırlı bir eylem değil, bütün tarihsel ve toplumsal derinlikleriyle bir temastır. İnsanlığın binlerce yılda meydana getirdiği hikâyenin son safhasıyla ilişki kurulur. Yemeğin pişirilmesi seyredilir, kokusu içe çekilir, tadılır çiğnenir yutulur haz alınır. Hikâyenin içine girilir hikâyenin taşıyıcısı olunur. Bir anda burnunuza gelen o nefis kokuyla midenizi ve aklınızı çelen lezzetler sizi içine çeker. Yaşanan göçlerle, farklı kültürlerin katkısıyla beslenmiş ve şekillenmiş İzmir'de birçok mutfağın izi bulunmaktadır. Tarih boyunca İzmir ve çevresinde yaşayan yerleşik ya da göçebe Türklerin bu kültür zenginliğinin en önemli parçası da sokak lezzetleridir. Ayaküstü yemesi en kolay ve lezzetli şeylerden biri de sandviç. Birçok çeşidi olan sandviç, hemen hemen her ilde sokak lezzeti olarak karşınıza çıkabilir.



Bu hafta lezzet durağımızda 37 yıl önce İstanbul Kadıköy'de seyyar arabada başlayan, emek ve çabayla yazılan bir başarı ve lezzet hikâyesinin

adı 'Asker Abi'nin Yeri' var. 1984 yılında Kadıköy'de başlayan soğuk sandviç serüveni 5 yıl önce konsept değişikliği ile ulusal bir marka olma yolunda ilerliyor. 28 Mart 2020'de İzmir Bostanlı merkezde açılmış. Şu an 3 'ü İstanbul'da, Gaziantep, Ankara ve İzmir'de olmak üzere toplam 6 şube ile hizmet veriyor. Kadıköy Rıhtım bölgesinde başlayan hikayenin kahramanı; yazın güneşine, kışın soğuğuna rağmen, seyyar arabasıyla neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar soğuk sandviç hazırlayan "Seyfettin Adıgüzel" nam-ı diğer, Asker Abi. Asker Abi isminin hikâyesi de buradan geliyor. Seyyar döneminde geceleri sabaha kadar çalıştığı için bölgenin esnafı, "Askerimiz, nöbetçimiz geldi" diyorlarmış. Süreç içerisinde esnaflar bu güzel yüreği, samimiyeti sevip bağırlarına basmış. Esnafın 'Asker Abi'si olarak bir efsaneye dönüşmüş. Güler yüzünü hiç eksik etmediği tezgâhında sunduğu birbirinden leziz ürünleri ve doyurucu ürünleri onu İstanbul'un en uğrak noktalarından biri haline getirmiş.

HERKESE UYGUN MENÜ

Kahvaltı ürünleri, soğuk sandviçler, sıcak sandviçler ve ızgara çeşitlerini menülerine ekleyen 'Asker Abi' herkesin damak tadına ve tercihine uygun lezzetler sunuyor. Önce lezzeti sonra samimiyeti ile marka haline gelen 'Asker Abi' menüleri denenmesi gereken efsane lezzetler listesine

çoktan girmiş durumda. Kısıtlamalar başlamadan önce haftanın her günü, 7/24 ve canınız her çektiğinde asker abi lezzetlerini tadabiliyordunuz. Şimdi gel-al ve paket servisi ile İzmir'de Bostanlılılara hizmet veriyorlar. İzmir Bostanlı şubesinin başında 'Asker Abi' yani Seyfettin Adıgüzel'in yeğeni, genç, dinamik başarılı iş insanı Mahmut Adıgüzel bulunuyor.

17 MALZEMELİ KLASİK

Soğuk sıcak sandviç, tost, omlet ve menemen çeşitleri enfes. Et ürünleri (Kavurma, salam, sucuk, sosis, pastırma çeşitleri) İstanbul'dan geliyor. Kendi adını taşıyan Asker Abi ballarını tadabilirsiniz. Soğuk sandviç çeşitlerinden 17 çeşit malzeme ile yapılan, en çok tercih edilen benim de tavsiyem Asker klasik... İçinde tereyağı, etin ezmesi, acılı ezme, Amerikan salatası, beyaz peynir, eski kaşar, salam, sucuk, pastırma, kavurma, yumurta, domates, salatalık, turşu ve yeşillik çeşitleri bulunuyor. Tam bir lezzet şöleni. Asker atom ve asker ton çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Sıcak sandviç çeşitlerinden Asker roket, asker dinamit, asker füze çeşitleri en çok tercih edilenler. Asker dinamit: 100 gr kıyma, kavrulmuş soğan ve yeşilbiber, patates, cheddar sos ve yumurta. Asker füze: Krema ve köri ile sotelenmiş tavuk mantar, yeşilbiber ve kapya biber. Asker şinitzel, Asker ızgara tavuk, Asker köfte ve Asker sucuk çeşitlerini de tadabilirsiniz.

SON söz; Yemekler; kültürü, tarihi, insanları, mekanları anlamanın bir diğer yoludur. Sokak lezzetleri yerel mutfakların bir hazinesi olmakla birlikte dünyadaki turizm sektörünün de önemli bir parçası haline gelmiştir. Örneğin turistler bir ülkeyi, bölgeyi veya coğrafyayı anlamak için sokak lezzetlerini tatmayı tercih edebilmektedir.



SON söz; Yemekler; kültürü, tarihi, insanları, mekanları anlamanın bir diğer yoludur. Sokak lezzetleri yerel mutfakların bir hazinesi olmakla birlikte dünyadaki turizm sektörünün de önemli bir parçası haline gelmiştir. Örneğin turistler bir ülkeyi, bölgeyi veya coğrafyayı anlamak için sokak lezzetlerini tatmayı tercih edebilmektedir.

Sezer ALTAN