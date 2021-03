Dünyaya renk katan agaçlar

Dünyanın Üçüncü En Büyük Ağacı (Sekoya/Mamut), Kaliforniya

Dev Sekoya/Mamut ağaçları 3000 yılın üzerinde yaşam sürebilmektedirler. Buradaki gibi dev yapılı olanları 20 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşmakta ve adeta bir gökdelen görüntüsüne bürünmektedirler. Bu ağaçların gövdeleri 7 metre çapa kadar ulaşmaktadır. Bu ağaçların en büyük düşmanlarının başında kuraklık gelmektedir ve oldukça nemli bölgeleri severler. Olgunlaşmasını bu kadar uzun sürede tamamlayan başka bitki yoktur.



Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Hawai

Eline boya almış bir kaç haylazın yaptığı bir görüntü değildir. İlk anda insanların ağaçlara yaptığı bir kötülük gibi hissediyorsunuz, fakat ağaca yaklaştıkça karşınızdakinin tam bir doğa harikası eser olduğunu anlıyorsunuz. Tam da ismine yakışır bir şekilde gökkuşağı renklerine bürünmüş ve ortaya da böylesi seyirlik bir manzara çıkmış.



Japon Akçaağacı, Oregon

Bulunduğu ortamın sanki büyülü perisi gibi durmakta ve etrafındaki bitki örtüsüne de ilham kaynağı olmaktadır. Bir ağaç bu kadar mı yakışır bulunduğu ortama? Altında oturmak, hatta derin bir uykuya dalmak ve rüyalar görmek için insanın her şeyini veresi geliyor.



144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya

Baobab Ağaçları, Madagaskar

Sanki her birisi sihirli birer ağaç gibi duran baobab ağaçları oldukça etkileyici. Son yıllarda gelen kötü haberler ise bu ağaçların birer birer ölmesi ve sebeplerini tam olarak çözemeyen bilim insanlarını şaşırtmasıdır. Çevreciler de aynı zamanda harekete geçmiş ve bu durumun sona ermesi için çabalamaktadırlar.



Çiçek Açmış Kiraz Ağaçları, Almanya

Meyve ağaçları bahar geldiğinde sanki bir gelinin süslenmesi gibi çiçek açar ve sanki vereceği meyvelerin haberini bize müjdeli bir şekilde söyler. Hele bir de çiçek açan meyve ağaçları binalarla çevrili böyle bir sokakta gerçekleşmişse, insan çok daha güzel hislerle dolar. Aslında ağacın bize söylemek istediği tam olarak şudur: "Şehirde yaşıyor olabilirsiniz, ama benim gibi siz de bulunduğunuz ortamı harika bir çevreye dönüştürebilirsiniz."



Melek Meşe Ağacı, Güney Carolina

1500 yaşını çoktan aşmış bu ağaç yaşına rağmen hala inatla yıkılmamak için direnmekte ve kendisini adeta dallarıyla desteklemektedir. Gerçekten büyüleyici ve insanın bakmaya doyamayacağı görüntüsüyle bu ağaç da listemizde kendine kolayca bir yer edinmiş.



125 Yaşında Orman Gülü, Kanada

Bu ağacın 125 yaşında olduğunu ve bunca yıl burada durduğunu hayal etmek insana gerçekten zor geliyor. Bu evde yaşayanları takdir etmemiz gerekir. Bu kadar yıl boyunca ağaca hiç dokunmamışlar ve kesmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemişler.