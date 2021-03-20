‘Duolar ve düetler’ dans ve müzikle buluşturuyor

Kültür sanat etkinlikleri "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Akbank Sanat Youtube kanalında Şubat ayında başlayan "Duos&Duets/ Duolar & Düetler" serisinin ikincisinde dansçı Bengi Sevim Yörük ve Canan Yücel Pekiçten, müzisyen Hasan Yoksulabakan ve Ercan Coşkunile bir araya gelerek Hemzemin, Dinamik Doku ve Salınım başlıklı üç ayrı koreografik yapıda, izleyiciyi sesin ve hareketin bir araya geldiği farklı düzlemler ile buluşturuyor. ■ Hemzemin: Fiziksel olarak paylaşılan aynı zemin üzerinde, dans sanatçılarının yataylığın dinginliği ile dikeyliğin dinamiği arasında ilerleyen hareket akışına, müzisyenlerin müzikte yatay ve dikey olanın keşif süreci eşlik ediyor. ■ Dinamik Doku: Dans sanatçılarının negatif mekanda bir anda oluşturdukları ve hızla değiştirdikleri dinamik doku tasarımlarına müzisyenler, tematik çeşitleme tekrarlarıyla katılıyorlar. ■ Salınım: Ortak geçmişlerini ve deneyimlerini hareketteki salınım aracılığı ile çağrışıma getiren dans sanatçılarının değişken hareket tonajlarına, sesin farklılaşan tonları eşlik ediyor.