Bu bölgelere giriş yok

NEW YORK FEDERAL REZERV BANKASI - NEW YORK, ABD

DÜNYA altınlarının yüzde 25'inin saklandığı bu yer bir yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bir yer. Deniz seviyesinden 60 metre aşağıda bulunan rezerv bankası, dünyadaki en aktif ve en varlıklı Federal Rezerv Bankası. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'deki altınlar bu bankada saklanmış. New York Bankası'nın bodrum katında yer alan bu rezerv bankası hala 250 milyar dolarlık altın külçelere güvenli bir ev. New York Federal Rezerv Bankası güvenlik kameraları, hareket sensörleriyle 24 saat izleniyor ve Federal Rezerv'in özel silahlı nişancıları ile korunuyor. Külçe altınların yer aldığı bölüm, çelik takviyeli beton duvarlara sahip. Ayrıca kasaya girişi koruyan 140 tonluk bir silindir var. Uygun deliğe yerleştirilen silindir 90 derece dönüyor ve açılıyor. Bu kombinasyonun tamamını bilen bir kişi dahi yok. 3 kişilik "kontrol grubu" olmak zorunda kombinasyonun çözülüp diğer aşamalardan da geçerek altınlara ulaşabilmek için.

HAVENCO - SEALAND, İNGİLTERE

Yalnızca İngiltere Kraliyet ailesi mensuplarının ve yatırımcıların girebildiği HavenCo, kıyıdan yaklaşık altı mil uzaklıkta denizin ortasında yer alan bir yapı. "Roughs Tower" olarak bilinen insan yapımı bu eski yapı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçak saldırılarına karşı denizin ortasında inşa edilmiş. "Veri cenneti" olarak adlandırılıyor olsa da HavenCo'da ne barındığı ve saklandığı çok az insan tarafından biliniyor. Tabii ki burası da girilmesi imkansız yerler arasında.

51. BÖLGE - NEVADA, ABD

ABD'deki 51. Bölge, Las Vegas'ın yaklaşık 153 kilometre kuzeyinde, Groom Gölü yakınlarında bulunuyor. Üzerinden uçmanın dahi yasak olduğu bu arazi Soğuk Savaş döneminde uçaklar için test ve geliştirme tesisi olarak inşa edilmiş. ABD Başkanının dahi özel izinle girdiği bölge, yıllarca saklanmış. Burayı kamuya açıklayan ilk ABD Başkanı ise Barack Obama. Bölge, yüzlerce asker, her açıyı gören kameralar, çöle gizli sensörler ile korunuyor. 51. Bölge'de uçak ve silahlar üzerine incelemeler, araştırmalar, analizler yapıldığı biliniyor. Ayrıca burada, ele geçirilen uzaylıların/uzay dairelerinin incelendiği düşünülüyor.

MOUNT WEATHER ACİL DURUM OPERASYON MERKEZİ - VİRGİNİA, ABD

ABD Hükümeti'nin acil durum operasyonlarını yürüttüğü yer olarak bilinen "Mount Weather Acil Durum Operasyon Merkezi" dünya üzerinde girilmesi imkansız ve yasak olan yerlerden. Mount Weather, 1958 senesinde Sovyet Rusya'nın Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasından sonra savunma amacıyla kurulmuş bir merkez. ABD Hükümet yetkililerinin felaket durumunda kullanımları için düzenlenen bu yer altı yaşam kompleksi, küresel bir yıkımda "dünyanın en güvenli yeri" olacak şekilde tasarlanmış. Yalnızca üst düzey devlet yetkililerinin değil, ulusal hazineleri (Ulusal Galeri'de yer alan sanat eserleri gibi) de korumak için hazırlanmış. ABD'nin üst bürokrat üyelerinden dahi olsanız buraya giriş izniniz yok; hatta kimse dışarıdan bile kompleksin yakınına yaklaşamaz. Bu acil durum kompleksine giriş yalnızca ABD Hükümeti'nin onay mührü ile sağlanabiliyor.

SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU (KIYAMET AMBARI) - SPİTSBERGEN ADASI, NORVEÇ

Olası felakette başvurulacak yer Svalbard Küresel Tohum Deposu ya da bir diğer adıyla Kıyamet Ambarı. İnsanlığın başına gelebilecek en kötü felaket senaryosunda dahi yeryüzündeki mahsullerin çeşitliliğini korumak amacıyla tasarlanmış burası. Dünyadaki yaşamın sonu geldiğinde erzak ihtiyacını karşılamak ve sıfırdan bir "Bitki Krallığı" kurabilmek için tasarlanan depo, Mart 2008'den beri faaliyet gösteriyor. Norveç'e bağlı Spitsbergen Adası'nda bir dağın içine gömülü olarak inşa edilen depo, yaklaşık 9 milyon dolara mal olmuş. 200 yıl dayanacak şekilde her türlü deprem ve patlamalara karşı dayanıklı olarak inşa edilmiş. Tohum deposu için Spitsbergen Adası'nın seçilme sebebi, bölgenin donmuş topraklardan oluşması ve deniz seviyesinden 130 metre yukarıda yer alması. Yapılan araştırmalara göre yeryüzündeki tüm buzullar erise bile ambar deniz seviyesinin üzerinde kalacak. Rutubet, ısı gibi her türlü koşulda korunabilmesi için 4 kat paketlenen tohumlar dünyanın farklı noktalarından geliyor. Düşünün, Kuzey Kore bile tohumlarını dondurmuş bu depoda! En büyük katkı ise ABD tohum bankasından. Dünyada bilinen bütün bitkilere ait tohumları barındıran depoda, 4.000 farklı tohum türünün yaklaşık 840.000 örneği var. En önemli bitki türleri ise buğday, mısır, pirinç, patates, elma ve hindistancevizi. Özel araştırmacı veya bitki yetiştirme uzmanı değilseniz tohum deposuna giriş izniniz kesinlikle yok. Ancak geçtiğimiz senelerde eriyen buzlar sonucu içeriyi su bastığı düşünülürse bu ambarın olası bir kıyamette ne kadar dayanıklı olabileceği tartışmalı.

METRO-2 - MOSKOVA, RUSYA

Stalin döneminde yapıldığı söylenen ve savaş sırasında veya olası bir felakette üst düzey yetkililer için gizli kaçış tüneli görevini görecek tünel, D-6 KGB kod adını taşıyor. Moskova Metro İdaresi, 4 tane olduğuna inanılan bu metro tünellerinin varlığını ısrarla reddediyor. Buna rağmen Metro- 2 inşaatında çalıştığını söyleyen insanlar var. Her ne kadar metro tünellerinin varlığı herhangi bir belge ile kanıtlanmamış olsa da, metro tünellerinin 50-200 metre derinliklere uzandığı söyleniyor. Metro-2 tünellerinin Kremlin, Vnukovo- 2 Havaalanı, Genelkurmay Akademisi gibi önemli idari kurumları birbirine bağladığı söyleniyo

CHEYENNE DAĞI KOMPLEKSİ - COLORADO, ABD

Amerikan Uzay Komutanlığı ve Kuzey Amerika Ordusu'na hizmet veren Cheyenne Dağı Kompleksi Soğuk Savaş döneminde dağın derinliklerine Rusya'nın nükleer saldırı tehdidinden korkularak oluşturulmuş. Bilim insanları bu kompleksin her türlü nükleer, biyolojik veya elektromanyetik tehdide karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Cheyenne Dağı Kompleksi, eşi benzeri olmayan yaklaşık 20 tünelden oluşan kocaman bir sığınak. Raylar üzerine inşa edilen 15 binadan oluşan kompleks, kendi kendine yeten bir şehir adeta.İçinde yedek ısıtma ve soğutma sistemi olarak kullanılabilecek 5 göl olduğu biliniyor. Kompleks her türlü yiyecek, su, kanalizasyon, enerji barındırıyor içinde. 1966'dan beri 7/24 çalışıyor. Tüm dünyadaki ve uzaydaki gözetim sistemlerini analiz eden çalışanlar dışında kompleksin içine girmek kesinlikle imkansız.

39. ODA - KUZEY KORE

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim II-Sung'un ölümünden sonra yerine geçen oğlu "saray ekonomisinin temel taşı" olarak 39. Oda'yı kurmuş. 1970'lerin sonunda kurulan 39. Oda, adını nereden alıyor bilinmiyor. Hakkında neredeyse hiçbir bilgi olmayan bu gizli ofis hakkındaki söylentiler oldukça rahatsızlık verici. ABD merkezli operasyonlara göre 39. Oda, sahte para basmadan uyuşturucu kaçakçılığına kadar geniş bir suç skalasında rol alıyor. Ülkenin sessizlik politikasından dolayı yasadışı faaliyetleri ortaya dökebilmek imkansız. Bu sebeple Kuzey Kore rahatlıkla tüm iddiaları inkar edebiliyor. İçeride tam olarak ne döndüğü açıklanmıyor, söylentiler inkar ediliyor olsa da 39. Oda'ya girilmesi kesinlikle yasak. İçeriye girmenin cezası ise ölüm. Üstelik bu ceza yalnızca içeriye girenin kendisine değil, kişinin ailesine de uygulanıyor.