Gidemeyen evden izliyor

Tiyatroya sinemaya konsere gitmeyeli 1 yıl oldu neyse ki dijital sahneler imdada yetişti. Sezon programına yepyeni dijital seriler de ekleyen Zorlu PSM, yepyeni sahnesi hem fiziksel hem de PSM Online üzerinden sanatseverlere ulaşmayı sürdürüyor. Tiyatrodan müziğe danstan müzikale kadar farklı sanat dallarını aynı heyecanla sahneye taşıyan pek çok sanatçıyı ağırlayan Zorlu PSM'nin dijital serisi "Sahne Tozu Yutanlar"da her hafta sanatçılar birbirlerine merak ettiklerini sormaya ve sahnede olmanın kendileri için anlamını konuşmaya devam ediyor. "Hayallerin sınır tanımadığı bir deneyim alanı olan sahneyi bir de onların ağzından dinleyelim" diyerek hayata geçirilen "Sahne Tozu Yutanlar" her Salı saat 20.00'de Zorlu PSM YouTube kanalından ücretsiz olarak izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.



KALBEN PERFORMS

Kalben, renk, din, dil, cinsiyet gibi insanları kategorize eden aidiyet etiketlerini sıfırlayarak müzikle, dansla ve sevgiyle kendine ait hissetme yolları var eden Beatles'ın ruhunu çağıracağı The Beatles - Atan Kalpler Kulübü konseri ile çocukluğun taze neşesini ve rock'n roll atmosferini yeniden sahneye taşımaya hazırlanıyor. Sanatçının Beatles'ın kalplere kazınan şarkılarını PSM Online üzerinden seslendireceği Kalben Performs The Beatles - Atan Kalpler Kulübü konseri için 7 Nisan akşamına yerinizi ayırmayı unutmayın.



YAŞAR

BİR MASADA OTURDUK

Büyük Ev Ablukada'nın sevilen solisti Gülinler'in kendi kreatif alanını bir sahneye dönüştürdüğü ve her hafta farklı bir müzisyen konuğu ağırladığı Zorlu PSM'nin müziği odağına alan yepyeni dijital serisi "Bir Masada Oturduk" Nisan ayı boyunca Zorlu PSM Youtube kanalında. Çekimleri Zorlu PSM'nin sevilen caz kulübü touché'de gerçekleştirilen ve Bant Mag.'ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu "Bir Masada Oturduk" her Cuma Zorlu PSM YouTube kanalından ücretsiz olarak izleyicilerle buluşuyor.