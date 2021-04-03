Sanatta bahar nesesi

Eğitim yüz yüze olmasa da online olarak devam ediyor. Çocuklar çevrimiçi programlarla sanat öğrenmekten vazgeçmiyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları bahar döneminde de farklı yaş grubundan çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinliklerini sürdürüyor. Nisan ayı boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek çevrimiçi atölyeler,

ÜNLÜ ESERLERLE

Frida Kahlo, Claude Monet, Fikret Mualla, Rembrandt, Abidin Dino gibi sanatçıların eserleri üzerinden gerçekleştirilecek alıştırmalara ve ilk yazı biçimlerinden hiyeroglif ile Japon resim sanatı tekniklerine odaklanıyor. Hafta sonları 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom servisi üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi dersler Sakıp Sakıp Müzesi web sitesi üzerinden satın alınabiliyor...



Frida Kahlo Atölyesi

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eserleri ile hayatının inceleneceği atölyede, çocuklar onun sanatının rehberliğinde çalışmalar gerçekleştirecek: Aynadan bakarak otoportrelerini yapacak, bu otoportrede hayvan figürleri yerleştirmeyi deneyecek ve kendilerini başka bir mekânda resmetmeye çalışacaklar.



Claude Monet ve Saman Yığınları

Ressam Claude Monet'nin kendi düzenlediği bahçesi ile saman yığını temalı eserlerinin inceleneceği çalışma, ışığın değişken yapısının resme yansımalarını konu alıyor. Atölyede, farklı mevsim ve saatlerde saman yığınlarını resmeden sanatçının eserleri, çocukların hayal güçlerini geliştirecek uygulamalar eşliğinde anlatılacak.



Işığın Ressamı Rembrandt Atölyesi

Rembrandt'ın eserleri üzerinden, resmin temel unsurları ışık ve gölgenin kullanımına dair bilgi edinecek olan çocuklar, sanatçının portrelerinden esinle gerçekleştirecekleri çalışmalarında da bu unsurlara odaklanacaklar.



Bambu Ormanım Atölyesi

Japon geleneksel resim sanatlarından biri olan "Sumie" tekniğini uygulayarak bambu ormanı tasarımlarının yapılacağı atölyede çocuklar kontrast ve uyum odaklı çalışmada fırça vuruşunda yeni bir teknik de öğrenecek.



Fikret Muallâ ile Figürler Atölyesi

Sanatçı Fikret Muallâ'nın sanat hayatının aktarılacağı atölyede çocuklar aynı zamanda onun eserlerindeki figürlere de odaklanacak.



Hiyeroglif Atölyesi

İlk yazı biçimleri arasında yer alan hiyeroglif, resim ve şekillerden oluşan bir yapıya sahiptir. Atölye çalışmasında antik Mısır hiyeroglifleri incelenecek ve bunlardan hareketle yazıyla resmin birleştirileceği çalışmalar yapılacak.