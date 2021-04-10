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Haberler Cumartesi Canlı yayında evde caz

Canlı yayında evde caz

Canlı yayında evde caz

10.4.2021

"YIL Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri yeni programı ile devam ediyor. Ocak ayında yeniden başlayan "Evin Caz Hali" konserler serisinde Nisan ayında Bilge Günaydın, Cenk Erdoğan ve Ozan Musluoğlu'ndan oluşan Bilge Günaydın Trio, 15 Nisan Perşembe akşamı 18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
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