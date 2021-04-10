Çocuklar sanattan uzaklaşmasın

YAYOİ KUSAMA VE PUANTİYE KOLAJ YERLEŞTİRME

10 NİSAN 2021, Cumartesi Japon kadın sanatçı Yayoi Kusama'nın eserlerinin inceleneceği atölyede "yerleştirme sanatı" ve kolaj konusunda işlenecek. Evlerin istenilen bir köşesinde Kusama'nın tarzından ilham alarak yapılacak farklı boyutlardaki rengarenk puantiyelerle bir kolaj yerleştirme denemesi gerçekleştirilecek. Bolca çizme, boyama, kesme ve yapıştırma içeren çok zevkli ve renkli bir kolaj yerleştirme aktivitesi çocukları bu atölyede bekliyor. MALZEMELER: Kağıt, boya (kuru, keçeli, pastel, guaj), makas, yapıştırıcı, renkli folyolar, kumaş

PARAJANOV VE HAZIR NESNELERDEN KOLAJ

17 NİSAN 2021, Cumartesi Hazır nesnelerden 3-boyutlu kolajların yapılacağı atölyede Parajanov'un çok ilginç ve etkileyici işleri incelenerek farklı hazır nesnelerin hatta atık malzemelerin yan yana gelerek 3-boyutlu, kabartma kolajlara dönüşecek. Evlerdeki bir çok hazır nesneyi, atık malzemeleri ve objeyi çok yaratıcı şekillerde yan yana getirerek kendi hazır nesne kolajları gerçekleştirilecek. ■ MALZEMELER: Çeşitli hazır nesneler, çeşitli atık malzemeler (kağıt, plastik, metal ve cam), yapıştırıcı (tercihen sıcak silikon tabancası), karton kutu, boya (guaj, akrilik)

FAHRELNİSA ZEİD VE SOYUT KOLA

24 NİSAN 2021, Cumartesi Türkiye'nin modern sanattaki öncülerinden ve soyut resmin en önemli sanatçılarından biri olan Fahrelnisa Zeid'in soyut eserlerinin inceleneceği atölyede soyut yaklaşımla farklı ve eğlenceli kolaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye çalışmasında boyama, kesme ve yapıştırmalarla soyut kolaj eserleri üretilecek. ■ MALZEMELER: 50x70cm veya 70x100cm kalın kağıt, boya, renkli bant, yapıştırıcı, karton, boya(kuru, keçeli, pastel, guaj gib)