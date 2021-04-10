Evlere Diane Von Furstenberg imzası

Bu yılki H&M Home tasarımcı işbirliği, kişisel stil ve iç mekanlar arasındaki sinerjiyi araştırıyor.

İkonik moda tasarımcısı Diane von Furstenberg ev dekorasyonu tasarımına başladığında, kendimizi göz alıcı parçalar için yanıp tutuşurken buluyoruz; renkli kırlentler ve yün battaniyeler, siyah ve beyaz kontrast renkli lake kutular ve tepsiler, lüks, kokulu mumlar, güçlü mesajlar içeren afişler, hatta evinizde tembellik ederken giyebileceğiniz yumuşacık bir sabahlık...

Yıllar boyunca, anvelop elbisede çoğu, kıyafetin kendisi kadar ikonik olan çok çeşitli baskılar kullanılmıştır. Artık bu baskılar evinizde de yer alabilir.

Bu koleksiyondaki iç tasarım detaylarının tamamı, pembe ve turuncu renkli leopar ve zebra baskılarından, Diane von Furstenberg'in 1977 Andy Warhol portresinden alınan ünlü kırmızı dudaklara ve kendi imzasını taşıyan şık baskıya kadar cesur desenler ve renklerle donatılmış.