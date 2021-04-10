Kendine güven ve dik duruşun rengi: YEŞİL

Kadınlar ikiye ayrılır. Renkli giyinmeyi sevenler ve sevmeyenler. Bazı kadınlar sadece koyu renkleri tercih ederken bazıları da cıvıl cıvıl renklerden hoşlanır. Bu yıl cıvıl cıvıl severlere bir müjde: Yeşil renk tüm dünyayı kasıp kavuruyor.

Yeşil kıyafetinizi çok yakışan bir renkle kombinlediğinizde göz alıcı bir şıklığa sahip olurken, onu kapatan ve boğan renklerle kombinlediğinizde ise kıyafetlerinize yazık etmiş olursunuz. O yüzden baştan aşağı yeşil giyinmek bu sezonun olmazsa olmazlarından. Pantone tarafından "Kendine güveni ve dik duruşu" belirten bir hava yarattığı belirtilen deniz yeşili aynı zamanda oldukça sofistike ve cesur çizgiye sahip bir renk.

FULYA TANYOL