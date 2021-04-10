Sinema ve psikiyatri meraklıları ekran başına

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yaptığı Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" serisi Nisan ve Haziran aylarında da sanatseverlerle buluşacak. "Sinema ve Mitoloji" temalı etkinlik dizisi "İnsanlar Mitlere Neden İhtiyaç Duyar?", "Eurides: 'Kadının İyisi Kadar İyi Bir Başka Yaratık Olamaz.' ", "Jung ve Sinema" , "Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış", "Türk Filmleri ve Mitolojik Öğeler" alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiytatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek. Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek Sinema - Psikiyatri Seminerleri'nin gelecek etkinlik programları şöyle:

"MİTLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ: YARATILIŞ"

13 MAYIS 2021-PERŞEMBE

Seyredilmesi gereken film: "KAYNAK" (2006) Yönetmen: Darren Aronofsky Oturum başkanı: Dr. Hira Selma Kalkan - Prometheus'tan gelen kıvılcım - Turan Argun Sezer - Aztek ve Yunan mitolojisi - "Gün Işığı" - Hasan Reyhanoğlu - Maya uygarlığı ve "Apokalipto" - Tuğba Kurt Ulucan - Maya kültüründen Hint ve Hristiyan kültürüne: yaratılış / "Kaynak" filmi üzerine - Dr. Özlem Önen

"TÜRK FİLMLERİ VE MİTOLOJİK ÖĞELER"

10 HAZİRAN 2021 - PERŞEMBE

Seyredilmesi gereken film: "KUYU" (1968) Yönetmen: Metin Erksan Oturum başkanı: Yüksel Aksu Nuri Bilge Ceylan filmlerinde arketipler: anne-kız çatışması - Doç. Dr. Sevcan Karakoç Ümit Ünal sineması ve mitoloji: "Nar" - İlke Garipoğlu Yüksel Aksu sinemasının mitleri - Yüksel Aksu "Kuyu" ve Metin Erksan - Burak Bakır