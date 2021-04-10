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Haberler Cumartesi Sinema ve psikiyatri meraklıları ekran başına

Sinema ve psikiyatri meraklıları ekran başına

Sinema ve psikiyatri meraklıları ekran başına

10.4.2021

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yaptığı Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" serisi Nisan ve Haziran aylarında da sanatseverlerle buluşacak. "Sinema ve Mitoloji" temalı etkinlik dizisi "İnsanlar Mitlere Neden İhtiyaç Duyar?", "Eurides: 'Kadının İyisi Kadar İyi Bir Başka Yaratık Olamaz.' ", "Jung ve Sinema" , "Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış", "Türk Filmleri ve Mitolojik Öğeler" alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiytatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek. Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek Sinema - Psikiyatri Seminerleri'nin gelecek etkinlik programları şöyle:

"MİTLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ: YARATILIŞ"

13 MAYIS 2021-PERŞEMBE
Seyredilmesi gereken film: "KAYNAK" (2006) Yönetmen: Darren Aronofsky Oturum başkanı: Dr. Hira Selma Kalkan - Prometheus'tan gelen kıvılcım - Turan Argun Sezer - Aztek ve Yunan mitolojisi - "Gün Işığı" - Hasan Reyhanoğlu - Maya uygarlığı ve "Apokalipto" - Tuğba Kurt Ulucan - Maya kültüründen Hint ve Hristiyan kültürüne: yaratılış / "Kaynak" filmi üzerine - Dr. Özlem Önen

"TÜRK FİLMLERİ VE MİTOLOJİK ÖĞELER"

10 HAZİRAN 2021 - PERŞEMBE
Seyredilmesi gereken film: "KUYU" (1968) Yönetmen: Metin Erksan Oturum başkanı: Yüksel Aksu Nuri Bilge Ceylan filmlerinde arketipler: anne-kız çatışması - Doç. Dr. Sevcan Karakoç Ümit Ünal sineması ve mitoloji: "Nar" - İlke Garipoğlu Yüksel Aksu sinemasının mitleri - Yüksel Aksu "Kuyu" ve Metin Erksan - Burak Bakır

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