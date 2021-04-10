Virüs kalkanı: Ozon terapi

Pandemide bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, ozon terapiye rağbet gösteriyor. Pandemi döneminde uygulamaya talebin yüzde 300 arttığı kaydedildi. Dr. Tayfun Akseki, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs salgını sonrası ozon terapiye rağbetin arttığını kaydetti.

DAHA İYİ NEFES İÇİN

1980'li yıllarda ortaya çıkan yönteme pandemide yüzde 300'lik bir talep artışının bulunduğunu kaydeden Dr. Tayfun Akseki, "Bağışıklığını güçlendirmek isteyip gelenler var. Özellikle 5 ila 6'ncı seanstan sonra hastalar farklılık hissediyorlar. Uykuları düzene giriyor, kronik yorgunlukları kalmıyor. Güçlü, enerjik hissediyorlar" dedi. Ozon terapi yaptıran beden eğitimi öğretmeni Arzu Uzatöz, "Araştırırken ozon terapiyle karşılaştım. Yaklaşık 4 seanstır ozon terapisi uygulatıyorum. Kendimde çok büyük değişiklikler görüyorum. Daha güzel nefes alıyorum. Vücudumdaki oksijen kapasitesinin yükseldiğini hissediyorum zaten" dedi. Ozon terapi yatıran evli ve 2 kız çocuğu annesi Deniz Çalışkan ise, bağışıklığını güçlendirmek için uygulamayı yaptırdığını belirterek, "Bana gayet iyi geliyor" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ