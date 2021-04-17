Çesme’nin simgesinin kusaklar süren hikayesi

Bir topluluğa ait yeme ve içme alışkanlıkları, o topluluğun kültürünün bir parçasıdır.

Göçebe toplumlar tarihsel süreç içinde ata-dede topraklarından taşıdıkları yöresel geleneksel mutfaklarını, göç ettikleri, yerleştikleri topraklara taşıyorlar. Bu hafta lezzet durağımız bir kültürün, tarihin adı olan, ödüllü lezzetleri ile birçok otorite tarafından Türkiye'nin en iyisi seçilen Çeşme'nin simgesi sakızlı dondurmanın doğduğu yer Rumeli Pastanesi. 1 yaşında 1922 Mübadelesinde Kavala'dan Çeşme'ye göç eden Osman Mersin, Cemal Usta'nın yanında büyümüş, yetişmiş tatlı işini ondan öğrenmiş. Cemal usta bildiği her şeyi Osman Mersin'e öğretmiş. Osman Mersin eşi Şadiye Mersin ile birlikte 1945'te Şadiye Hanım'ın çeyiz olarak getirdiği masa ve sandalyelerle Rumeli Pastanesi'ni açmış. Büyük dede, arkadaşına ait ufak bir yelkenli gemi ile yolculuğu ile Sakız Adası'na (Chios) gelir sonra Çeşme'ye yerleşir. Dedeleri deniz yolu ile gelince torun Hüseyin Mersin deniz yolunu simgeleyen logoyu bizzat kendisi çizmiş.



EĞİTİMLİ 3. KUŞAK

Tatlıcı Osman Mersin'in kurduğu Rumeli Pastanesi'nin tüm doğal lezzetlerini Hüseyin Mersin ve eşi Semra Mersin ile birlikte oğulları Ali ve Osman Mersin kardeşler yürütüyor. Bu işi sıfır noktasında bütün kademelerde çalışarak adım adım öğrenek esnaflık ve ahilik geleneğini, kültürünü alarak yetişmişler. ede Osman Mersin, Cemal ustadan öğrendiği süt kaymağı kıvamındaki Gelato dondurması ile Maraş usulü dövme dondurmayı harmanlayarak Rumeli Pastanesi'ne özgü bir lezzet ortaya çıkarmış. Günümüzde üretim dedenin formülü ile yapılıyor.

Hava koşullarından, el değmeden, teknolojiyi kullanarak organik üretim yapıyorlar. Küçük yerel bir işletme olmasına rağmen bölgenin en büyük üretim kapasitesine sahip üretim tesisi. Saatte 1500 litre üretiyorlar.

Yaklaşık olarak 3 yıldır paket servise başlamışlar pandemi ile birlikte paket servis artmış. "Türkiye'nin en iyi 10 dondurmacısı" listesinde yer almanın gurur ve sevincini yaşıyorlar.

Hem yemek sepetinde hem n11'de Ege Bölgesi'nin en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip altın rozetle ödüllendirilmiş.

Yemek sepetinde süper restoran ödülüne ve 90-95 aralığında yüksek bir memnuniyet oranına sahip.

Çeşme Çarşısı'nda 1945'ten beri hizmet veren Rumeli Pastanesi'nin meşhur sakızlı dondurmasının doğuş hikayesi şöyle:Tuzbuz ve meyve karışımıyla doğal dondurma imalatı esnasında birgün vanilyasının kalmadığını ve sade dondurmasına katamayacağını anladığında, o günlerde Çeşme'deki evde bolca bulunan damla sakızını dünyada ilk kez dondurmada dener ve gerek yerli halk gerekse tatile gelen İstanbullu ve İzmirli müşterileri bu dondurmaya bayılırlar. Böylece damla sakızlı dondurma bu dükkânda doğmuş olur. Mersin, "Dondurmalarımızda kullandığımız karadutu Tire'nin Cambazlı köyünün yaylalarından seçmece topluyoruz.

Limonu Çeşme'den, kavunu bizim için özel yetiştirilen Ovacık'tan, taze yaban mersinini Trabzon'dan, Antep fıstığını Gaziantep'ten alıyoruz.

Dondurma sütümüzü Söke dağlarında doğal otla beslenen keçilerden sağlıyoruz.

Sütlü tatlılarımızda kullandığımız sütümüz ise ithal Jersey ineğinden.

Salebimizi Çeşme'nin dağlarından topluyoruz. Reçellerimizi annem Semra Hanım, tamamen ev yapımı olarak, rahmetli ninem Şadiye Mersin'den öğrendiği şekilde yapmaya devam ediyor" dedi.

Enfes dondurma çeşitleri, süt tatlıları, damla sakızlı kahvesi, kurabiyeler, lokumu, bir de Kavala kurabiyesini tatmanızı öneririm. Bütün reçelleri ve kurabiyeleri anneleri yapıyor. O da Şadiye ninelerinden el almış. Keçi sütü ile doğal salep kullanarak sır gibi sakladığı formülle enfes lezzetler ortaya çıkıyor.

Günümüzde değişen teknoloji ile daha hızlı üretim laboratuvar koşullarında yapılmakta. Bütün ürünleri laboratuvar ortamında gıda mühendisleri tarafından değerlendirilmekte belgelendirilmektedir.

Osman Mersin "Bizler üçüncü kuşak olarak hijyen ve kaliteyi insan sağlığına verilen değeri satandart hale getirdik. Standardizasyon sağladık.

Sıfır bakteri, küf ve mayayı yakaladık.

Bu konuda çok zorlanmadık laboratuvar sonuçları dedemizin ninemizin formüllerinin içerisinde hiçbir kimyasal olmadığı için organik ve sağlıklı çıkıyor.

Bu kültürü lezzeti kaliteyi devam ettirerek standart hale getiriyoruz" dedi.



MARKALAŞMA YOLUNDA

Şu an 3 şube ile hizmet veriyorlar.

Çeşme merkezde en eski dükkan 2. şubeleri Dalyan yolu üzerinde aynı zamanda fabrika satış mağazası olan ve Çeşme belediyesinin karşısında meydanda. Bütün şubeleri kendileri işletiyorlar. Markalarını korumak geliştirmek istiyorlar.

Üretimden sunuma kadar tüm emek sürecinde aile geleneğini sürdüren Mersin kardeşler, Çeşme'nin simgesi haline gelen, uzun kuyruklara neden olan bu tadı ilçe dışına taşıyıp Türkiye'de sakızlı dondurma ve tatlılarda bilinen bir markayı büyütüp geliştirmeyi ulusal marka yapmak istiyorlar.



Son söz; Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen göçler, bir coğrafyadaki mutfak kültürünün zenginleşmesi sağlamaktadır. Mutfak kültürümüzün gastronomimizin zenginleşmesini sağlayan bir özgün lezzetler sunan bir tarihin adı olarak bir marka değeri ortaya koyan bu kültürü geleneği yaşatan Mersin ailesini kutluyorum.