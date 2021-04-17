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Haberler Cumartesi Romantik şıklığın sırrı balon kollar

Romantik şıklığın sırrı balon kollar

Romantik şıklığın sırrı balon kollar

17.4.2021

Moda haftalarının sokak stilleri, sezonun elbise trendi alarmını verdi! 80'li 90'lı yılların vazgeçilmez balon kol modası geri döndü! Daha çok elbise ve bluz modellerinde çalışılan bu kol tasarımıyla nostaljik ve romantik bir şıklık yakalamanız oldukça kolay! Kabarık ve hacimli karpuz kollar, fırfır ve volan detaylarıyla kıyafetleri daha hareketli bir görünüme kavuşturuyor. Özellikle yaz aylarında floral baskılı elbiselerde ve 'crop top' bluzlarda sıklıkla göze çarpıyor. Yüksek bel boyfriend jeanlerle hatta yeni sezonun öne çıkan bir diğer trend parçası 'slouchy' ve 'baggy' pantolonlarla, spor ayakkabı veya ugly sneakerslarla harika bir sokak stili yakalayabilirsin.

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