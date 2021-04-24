30 yıldır degismeyen en tatlı lezzet

Damakta bıraktığı tat, aşk ile özdeşleşmiştir. Bu tadı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır, öylesine kuvvetlidir ve bağlar kendine. Tıpkı aşk gibi... Çikolata işte böyle bir tutkudur. Bedenimize olan faydaları bir yana ruhumuzu besler. Ansızın gelen çikolata krizleri, kokusunu duyduğumuzda dahi salgılanmaya başlayan endorfinle beraber bize mutluluk verir. Çikolata... Genç, yaşlı, kadın veya erkek, herkesin ortak tutkusu, tartışmasız dünyanın en sevilen lezzeti. Yüzyıllardır devam eden bu aşk, ilk olarak bundan 4000 yıl önce, Honduraslı yerlilerin keşifleri tüm dünyayı etkileyecek türdendi. Kakao çekirdeklerinden bir içecek üretmişlerdi ve bunun onlar için anlamı yeni bir tat bulmanın çok da ötesinde değildi. Oysa hayatımızda önemli bir yeri olan çikolataydı keşfettikleri.





BAHARATLI BİBERLİYDİ

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan çikolata bugün tükettiğimiz gibi tatlı bir yiyecek değildi ve içecek olarak tüketiliyordu. Üstelik, kakao taneleri o kadar değerliydi ki, Aztekler bilgelik tanrısı Quetzalcoatl'a adak olarak sunuyordu. Mayalar ise kakaodan o kadar etkilenmişler ki, kakao tanrısı olduğunu düşünerek mutluluğa ulaşmak için ona taptılar. Aztekler, kakao çekirdeklerinden elde ettikleri içeceği baharatlı ve biberli içmeyi tercih ediyorlardı. İspanyollar ise tatlı olarak tüketiyorlardı. Bugün ise tüm dünyada sütlü, bitter ve beyaz olarak, çeşitli tat ve aromalarda tüketiliyor. Ne zaman olursa olsun yemekten keyif alacağımız yiyeceklerin başında gelir, çikolata. Kimsenin karşı koyamadığı çikolata, kokusu ve tadıyla her yaştan pek çok kişinin vazgeçilmezi.



EL YAPIMI ÇİKOLATA

Bu hafta lezzet durağımız el yapımı çikolataları 30 yıldır değişmeyen lezzeti ile sizi zamanda yolculuğa çıkaran İzmir'in ulusal çikolata markası Gusto Confiserie... Alsancak Gül Sokak'ta başladığı bu tatlı yolculuk bugün Türkiye'nin değişik noktalarında 9 şubesi ile hizmet veriyor. 1991 yılından beri hijyenik koşullarda üretim yaparak ürün kalitesinden ödün vermeyen Gusto Confiserie, kaliteye önem veren çikolata severlerin vazgeçilmez ağız tadı olmaya devam ediyor. Gusto Confiserie, bugün üretimini gerçekleştirdiği spesiyal çikolata, badem ezmesi, badem kurabiyesi ve truff çeşitlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle en seçkin el yapımı çikolata üreticilerinden biri. Badem ezmelerini muhteşem çikolatalarını denemenizi tavsiye ederim. Gerek üretim ortamı, gerekse kadrosundaki personelin hijyen ve temizliğinin ilk sırada geldiği Gusto Confiserie'de çevreye duyarlı bir tutumla üretim gerçekleştiriliyor. Kalite hususundaki üst düzey hassasiyetini, kullandığı 1. sınıf hammadde ve malzemelerle de ispatlayan Gusto, 30 yıldır el yapımı çikolataları, badem ezmeleri ve kurabiyelerinin içerisinde hiçbir katkı maddesi kullanmaz. Bunlara yıların verdiği bilgi, birikim, tecrübe ömrünü bu sektöre adayan işini sevgi ile yapan Maryo Gabay ustalığı eklenince ortaya enfes lezzetler çıkıyor.



İZMİR'DEN ÇIKAN MARKA

Maryo Gabay... Çikolatayı İzmirlilere Türkiye'ye sevdiren isim. Zamanında pastanelere hammadde tedariği yapmış. Sektörü bilen içinden gelen bir isim. Sektördeki el yapımı special çikolata ve badem ezmesi eksiğini görmüş bu alanda üretime başlamış. Bugün 90'ın üzerinde ürün çeşidiyle İzmir'den çıkan ulusal bir markanın sahibi olmuş. Üretim sahasında, sektördeki gelişme ve yenilikler yakından takip edilmekte ve mümkün olan en kısa sürede uygulamaya geçilmektedir. Müşteri memnuniyetine son derece büyük önem veren ve özen gösteren Gusto Confiserie, sık sık müşteri memnuniyetini anket düzenleyerek kendini yenilemektedir. Sürekli gelişen, deneyimli ve profesyonel bir altyapıya sahip bir firma olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı çikolata sektöründe yüksek kalitede ürün ve hizmet sunabilmektedir. Ulusal bir marka olarak Tüm Türkiye'nin bu özel lezzetleri bilmesini istiyorlar. Ağırlıklı olarak şirketler bankalar ve resmi kuruluşlarla çalışıyorlar. Ramazan bayramına sayılı günler kala, kendiniz ve sevdikleriniz için el yapımı eşsiz Gusto Confiserie lezzetleri ile geleneksel bayram çikolatalarının yanı sıra yenilikçi ve eğlenceli bakış açılarını kattığı yeni ürünlerini denemenizi tavsiye ederiz.



Son söz; Güçlü bir markanın değeri, markanın müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme gücünü gösterir. Marka değeri tek başına oluşan bir kavram değildir. Büyük emek çaba ve disiplinle İzmir'den çıkan ulusal bir marka olan Gusto ailesine bu tatlı marka yolculuğunda başarılar diliyorum