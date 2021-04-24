Denizli’nin çeyiz koleksiyoncusu

Halk arasında '93 Harbi' olarak bilinen Osmanlı- Rus Savaşı sırasında göç etmek zorunda kalan Bulgaristan'dan muhacir olarak gelenlerden bir bölümü de Denizli'nin Bozkurt ilçesine yerleşti.

Hambat Ovası olarak da bilinen yörede yüzyılı aşkın süredir yaşayan muhacirler, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ederken, eski yıllardaki çeyizlerine merak saran ilahiyatçı Tahir Çelik, yıllarca köylerden çeyiz toplayıp, 'çeyiz koleksiyonu' oluşturdu. Çelik, "Bu köylerdeki geçmiş kültüre ait eşyaları sonraki nesle aktarmak için topladım. Bunların içinde ipek işlemeli uçkurdan, gergefte işlenen has ipek mendile, el tezgahlarında dokunan gömlekler,den havlu ve yeleklere kadar en az 100 yıllık giysiler bulunuyor" dedi.

ÇÖPTÜ SEYİRLİK OLDU

Topladığı eşyaların genelde eskidiği için atmak isteyen veya atıl bir vaziyette bir yerde duran eşyalar olduğunu vurgulayan Çelik, şimdi bu çeyizlerin herkes tarafından hayranlıkla seyredildiğini belirtti. Tarihi çeyiz ve eşyaları kültür müdürlükleri veya belediyeye bir kayıt altına alarak verebileceği dile getiren Çelik, ancak şimdiye kadar devletin resmi kurumlarından kendisine bir talep olmadığını açıkladı.

Tahir Çelik, "Kültür Müdürlüğü'ne söylemek isteyenler oldu. Ben, 'söyleyin, gelsinler sahip çıksınlar' dedim. Şimdiye kadar gelen olmadı" diye konuştu. Denizli'ye bağlı Bozkurt ilçesinde yaşayan emekli ilahiyatçı Çelik, yıllarca uğraşarak, 23 köyden 100 yıl önceki kızların çeyizine koydukları elbise türündeki eşyaları topladı. Bu eşyaları en az 15 yıl uğraşarak topladığını anlatan Çelik, "Örgü çoraplar, eldivenler vardı sahip çıkmayacağım için geri verdim. Resmi kurumlardan belediye, kültür müdürlüğü veya bir müzeye sergileme şartıyla memnuniyetle verebilirim. Kayda geçirilmesi lazım. Bunlar en az 100 seneliktir" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP