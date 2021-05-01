Realtime Board HEM kişisel hem de ekip olarak kullanım olanağı sunan Realtime Board, en basit tabiriyle boş yere kağıt harcanmasını engelliyor ve sanal tahta özelliği sunuyor. Hem mobil hem masaüstü olarak kullanabilen bu uygulama; not alabilmeye, alınan notları veya görselleri ekip üyeleriyle kolayca paylaşabilmeye olanak sağlıyor. Eş zamanlı kullanılabilmesi ve birden fazla kişinin tahta üzerinde değişiklik yapabilmesi ise uygulamanın kullanımını kolaylaştırıyor. Airtable EXCEL'İN online hali olarak adlandırılan Airtable adlı uygulama; tablolar oluşturabilme, yeri geldiğinde bu tabloları veri tabanı olarak kullanabilme imkanı sunuyor. Projeler, müşteriler, fikirler gibi birçok birbirinden farklı şeyi organize etmeye olanak sağlayan uygulama, editöryel takvim, ürün tanıtımları ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi çeşitli şablonlarla birlikte kullanıcılara sunuluyor. 1Password GÜNÜMÜZ dünyasının en önemli sorunlarından başında güvenlik açıkları geliyor. Özellikle mevcut şifrelerin ele geçirilmesi tüm bilgileri, banka ya da kredi kartlarını, e-posta adreslerini tehdit edebilecek sonuçlar doğurabiliyor. 1Password uygulaması her platform ve site için karmaşık ve güvenli şifreler yaratarak, internet kullanıcılarını kaostan kurtarıyor ve şifrelerin güvenli bir şekilde saklanmasına olanak sunuyor. Wrike SON zamanların en önemli sorunlarının başında zaman yönetimi geliyor. Wrike adlı uygulama, özellikle farklı görevlere harcanan zamanı hesaplamak, günlük, haftalık, aylık ve yıllık takvimleri programlamak, iş arkadaşlarına görev dağılımı yapmak konusunda zaman yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor. Karmaşık projeleri tüm ekip üyeleri için en basit hale getiren uygulama, özelleştirilmiş raporlar, iş yükü yönetimi, gerçek zamanlı haber akışı gibi özellikleriyle de iş verimliliğini artırıyor. Basecamp SERBEST çalışanlar için tasarlanan Basecamp, proje yönetimi ve iletişimi sağlayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Bu uygulama, bir projeyi ya da programı yönetirken zorlanan ve yaşanan dağınıklıkla başa çıkmaya çalışırken zaman ve enerji kaybı yaşanan kişilerin yardımına yetişiyor ve çevrimiçi bir asistan olarak hayatlarını kolaylaştırıyor.