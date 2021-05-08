Bu yaza pastel damgası

Yaz kombinleri mevsimsel enerjinin verdiği etki ile kadınlara en çok yakışan pastel tonda renklerle kendini göstermeye başladı. Pastel tonlarda yapacağınız kombinler şık ve zarif duruşu ile tüm dikkatleri üzerinizde toplayacak.

Pastel renkler ile kolaylıkla ton sür ton kombinler yapabilirsiniz. Yani aynı pastel rengin farklı tonlarını baştan ayağa kullanabilirsiniz. Son olarak, pastel renkler, danteller ile kullanarak oldukça romantik görünüm elde edebilirsiniz. Bu solgun renkleri canlandıracak olan ise sizin onları kullanım şekliniz ve stil gücünüz.

FULYA TANYOL