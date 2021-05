Çiçek, parfüm ve takı hediye listesinin sonunda

Bu yıl Anneler Günü'nde hediye alacaklar için rehber niteliğinde bir araştırmaya imza atıldı. 18-50 yaş arası kadın ve erkeklerle online gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen 'Anneler Ne İster' araştırmasında, çarpıcı sonuçları çıktı. Verilere göre hediye denince ilk akla gelen çiçek, parfüm ve takı annelerin hediye tercihlerinde son sıralarda yer aldı. Annelerin en çok istediği hediyeler arasında küçük ev aletleri ile teknolojik ürünler ise ilk sıralara yükseldi.



HAYATI KOLAYLAŞTIRSIN

ARAŞTIRMAYA katılan her 10 kişiden 8'i (%78) anneye alınacak bir hediyenin "günlük hayatı kolaylaştırması" gerektiği düşüncesinde. Öte yandan pandemiden bunalan her 3 anneden 2'si de (%66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyor. Yine her 3 anneden 2'si ise bunun elektronik bir alet (%62) ya da küçük ev aleti (%60) olmasını istiyor. Annelerin beklediği hediyelerin ilk sıralarında teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Buna göre akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, TV başta olmak üzere akıllı saatler, kamera, fotoğraf makinesi ve drone da hediye edildiğinde mutlu edecek ürünler arasında.



FAVORİ KAHVE MAKİNE

ANNELERE son 3 yılda en fazla alınan hediye yüzde 31 ile küçük ev aletleri. MediaMarkt'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre son 3 yıldır hediye alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler blender ve Türk kahvesi makinesi. Bunların yanında aynı kategoride değerlendirilen saç şekillendiriciler ve tost makineleri de son 3 yılda annelere en çok alınan hediyeler arasında yer alıyor. Son 3 yılda elektronik ürün alanların büyük çoğunluğu ise annesine akıllı telefon hediye etti. Akıllı telefonu akıllı saat ve bileklik ile TV, tablet ve dizüstü bilgisayar takip etti. Pandemide artan ihtiyaçlardan biri de kişisel bakım ürünleri oldu.

Kuaför yerine kişisel bakımını evde yapmayı tercih eden annelerin, epilasyon cihazlarına talebi 2 kat arttı. Yüzde 1'lik kesim ise Anneler Günü'nde yakınlarına online veya yüz yüze eğitim/ kurslar hediye etmeyi tercih ediyor.