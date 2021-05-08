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Haberler Cumartesi Hasır şapka trendi

trendi

Hasır şapka trendi

8.5.2021

YAZ mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınların aksesuar kategorisinde en çok tercih ettikleri ürünlerden olan şapkalar yeni sezonda hasırla işbirliği yaptı. Her sezon kendine yazlık dolaplarda yer bulan hasır şapka modelleri bu yıl da trendler arasına girmeyi başardı. Hasır şapkalar şık tasarımlara sahip fedora, panama ve volanlı modelleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Yaz aylarında yaratabileceğiniz en şık kombinlerde yer alması gereken aksesuarlarınız arasında mutlaka hasır şapkalara da yer vermelisiniz. Hasır şapkalar bu yazın moda trendinde oldukça ilgi görüyor. Hasır şapkanızla sadece plajda ve sahilde değil, çarşıda bile rahatlıkla imaj yaratabilirsiniz.

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