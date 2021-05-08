Yarım asırlık tatlı yolculukta yeni durak

Bu yıl korona virüs nedeniyle farklı duygularda bir bayram kutlayacağız. Normal hayatımıza döndüğümüzde, bu günleri unutmadığımız ve buradan çok şey öğrendiğimiz bir dünya hayal ediyorum. Evimize kapandığımız günlerde tatlı bir şeyler yemek istediğinizde için bayram tatlılarınızı kapınıza getiren İzmir'in meşhur tatlı ve baklava markası "Cemil Baba Baklavaları"nı arayabilirsiniz. Bu hafta lezzet durağımız, hayatını yaşamını bu tatlı yolculuğa adayan bir tarihin kültürün adı olan İzmir'in markası "Cemil Baba Baklavaları".

Çocukluk yıllarında Ankara'da başlayan baklavacılık serüvenini yıllar içinde İzmir'e taşımış Cemil Çardak nam-ı diğer Cemil Baba. Hatay İnönü Caddesi'ndeki hâla mis gibi baklava kokan dükkânında tanışmış İzmirlilerle. Çardak kardeşler de işe dahil olunca marka ister istemez daha büyük ve güçlü yatırımlarla bu pandemi döneminde büyümeye devam ediyor. Baklavalarının her bir dilimi ilk günkü kalitesinde ve lezzetinde. Şimdi de Cemil Baba kalite ve güvencesinde sütlü tatlı çeşitleri üretimine başlamışlar. Sütlaç, keşkül kazandibi gibi enfes tatlıları denemenizi tavsiye ederim.





Muhteşem Lezzetler başlığıyla CML Consept markasıyla yeni lezzet noktaları açılmaya başlandı. İzmir'de 6. şubesini Betül Çardak yönetiminde Güzelbahçe Yelki'de açan Cemil Baba'da baklava çeşitlerinin yanında katmer, künefe, dondurma, börek, köfte, salata ve makarna çeşitlerini tadabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ulusal bir akaryakıt markasının istasyonunda 2 şube ile çok özel konsept ve lezzetlerle sizlerle buluşacak.

MALZEME VE EKİP ÖNEMLİ

Yarım asrı geçmiş yıllarca bu disiplini sürdürmek çok kolay da değildir. Cemil Baba Baklavaları'nın kuruluş tarihi 1959. Cemil Baba bir aile işletmesi. Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur. Babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıyan zincir ulusal bir marka yolunda ilerleyen bir aile işletmesi olan Cemil Baba markasına vizyon katan kişi, 2. kuşağın başarılı temsilcisi Tuncay Çardak'tır. Restoran grubunun başında kız kardeşi Aylin Çardak, baklava grubunun başında eşi Betül Çardak ve üretimin başında eğitimini de devam ettiren oğlu Cemil Can Çardak bulunmaktadır. Başarılarının sırrını açıklayan Tuncay Çardak "İnsanların başarılı olabilmesi için işini severek yapması ve işinin başında olması gerekiyor. İşimizde başarılıysak bunda önemli etken; personelimize bu aşkı hissettirip, onlarla beraber yaşamamızdır" diyor. Aynı lezzeti yakalamak standardizasyonu sağlamak markalaşmak için önemli olduğunu belirten Tuncay Çardak, "Yanımızda 4 baş ustamız var. Emekli olmalarına rağmen hala daha yanımızda çalışıyorlar. Bu işin en büyük püf noktası, eski personele sahip çıkıp yıllarca onlarla beraber çalışmaya devam etmek. Satın aldığınız malzemeler de çok önemli: örneğin unumuz Türkiye'deki en iyi baklavayı yapan Antep çıkışlı bir firma. Onun dışında yağımızı Urfa'dan alıyoruz. Fıstık yine Antep'ten alınıyor" demektedir.

ÇITIR ÇITIR BİR LEZZET

"Cemil Baba'nın yıllara meydan okuyan başarısının sırları nedir? Çıtır çıtır sesi, rayihası ve damakta bıraktığı o muhteşem lezzeti nasıl oluşturuyorlar?" diye sorduk. "Elbette öncelikle yufkasının özelliği. Ustalık gerektiren bir maharetle yufkaların hazırlanması, açılması, serilmesi. Her biri ayrı meziyetteki aşamalar. Kullanılan özel sade yağlar. Bin bir çeşit sade yağın arasından seçilen en iyi sade yağı bulup kullanmak da elbette ayrı bir ustalık. Sıra geldi Antep fıstıklarının seçilmesine. Aylar öncesinden en iyi çeşidini bulup onu üretim için ayırmak ve hasat zamanı geldiğinde taze taze depoya ulaştırmak. Belki de işin son noktası; baklava şerbeti. Hünerin emeğin karşılığını gösterdiği an. Ustalığı konuşturmanın zamanı. Hangi aşamada hangi ısı derecesinde o şerbeti dökeceğini bilemezsen der Cemil usta, emeğine yazık edersin."

SPORDA DA ŞAMPİYON

TÜM bunların yanı sıra Cemil Baba Baklavaları sanat ve spora her zaman destek olacak sosyal çalışmalarla da adından sözettiriyor. Cemil Baba Baklavaları adıyla kurdukları halı saha futbol takımı bilmeyenler için söyleyelim bu yıl Türkiye şampiyonu olarak Avrupa müsabakalarına davet edildi. Hem bu yalnızca bu yıl ki başarıları değil, önceki yıllarda da bir çokbirincilikle kupa aldılar. Şubelerindeki kupalar bu takımın kupaları. Çeşitli sanat organizasyonlarına ve derneklere yaptıkları destekle de gönüller kazanacak çalışmalara imza atıyorlar. Sokağa fazla çıkamadığımız şu dönemde bile sokak hayvanları için Pati Dostları Derneği ile yaptıkları mama dağıtımı ile duyarlılıklarını bir kez daha gösterdikleri için mutluyuz.

Son söz; Günümüzde bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ürettiği ürün veya hizmetleri 'marka yapabilme' başarısı ile doğru orantılıdır. Bir hayat tarzı ,yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. İzmir'in markası Cemil Baba'ya marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN

