Eskiden müdürdü simdi kapıcılar kralı

Büyük bir sigorta şirketinde Bölge Müdürlüğü yapan 42 yaşındaki İzmirli Ali Kuru, sürpriz bir karar vererek mesleği bıraktı ve kapıcılığa başladı. Kuru, köy köy gezip 60-70 yıllık kapıları topluyor, bakımını yapıp satıyor. 40 yıldır marangozluk yapan ağabeyi, bir mimar ve iki ressam arkadaşı ile Kırmızı Kapı isimli firmayı kuran Ali Kuru'nun bir de sanat galerisi var.

Menemen Ulukent'teki sanat galerisinde kapıların yanı sıra, masa, dolap, sandalye gibi 200'e yakın çeşitte eski ağaç ürünü bulunuyor. Kuru, kapıların 3 ila 4 bin lira arasında, masaların ise 7 ila 10 bin lira arasında fiyatlarla satıldığını belirtti.

Zamanla eskimiş veya başka bir nedenle zarar görmüş ürünlere, aslına uygun olarak yeniden hayat verdiklerini dile getiren kapıcılar kralı Ali Kuru, 'Kapıdan sehpaya tarihi dönüşümler yapıyoruz. Ahşap kapılardan yaptığımız konsept sehpa ve masaların bir örneği daha yok. Tasarım, renk ve boyut hepsi kişiye özel' dedi. El emeği göz nuru çalışmaların hiçbir şekilde bant üretimi olmadığını belirten Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ürünü tek olarak ele alır, işler ve nihai haline getiririz. Bu sayede gerçekten kişiye özel, asla ikincisi olamayacak ürünler tasarlama imkanını elde ediyoruz.'

ÖĞRENCİLERE GELİR

İşin iki aşamadan oluştuğunu belirten Ali Kuru, "Birince aşama yaklaşık bir asırlık kapıları, dövenleri, kepçeleri, buğday ölçerleri, testileri ve tabloları köylerden topluyoruz. İkinci aşamada ise zamanla eskimiş veya başka bir neden ile zarar görmüş ürünlere aslına uygun olarak hayat veriyoruz. Bu işlemlerden sonra tekrar hayat bulan bu kapılar en özgün haliyle yeni evinde yeni ailesi ile birlikte onların bir parçası olarak hayatına devam ediyor" diye konuştu.

Bu konuda eğitim alan gençlere de fırsat verdiklerini dile getiren Ali Kuru, 'Bu kapıların restore edilme sürecinde işinin ehli ve bunun eğitimini almaya devam eden öğrenci arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Böylece gençler hem staj yaparak pratik yapma imkanına sahip oluyor hem de okul hayatları devam ederken onlara yaptığı işe karşılık finansal destek sağlamış oluyoruz. Sonra bu iki projeyi birleştirerek yıllarca devam etmesini planladığımız bir sosyal sorumluluk projesi haline getireceğiz" dedi.

HEPSİNİN HİKAYESİ FARKLI

Köylerden kapı toplarken bu kapıların sahipleri hakkında da pek çok hikaye biriktirdiklerini dile getiren Ali Kuru, "Topladığımız kapıların yıllar önce yaşayan ev sahipleri hakkındaki hikâyeler zaman zaman tebessüm ettirirken geçmişe yolculuğa çıkarttı. Üzerlerindeki kilit, tokmak, anahtarları ve paslı çiviler el emeği göz nuru ile yapılmış. Her birinin üzerinde bu evlerde yaşayan aileler ile ilgili semboller ve hikayeler var. Hayat verilen bu kapılar sayesinde fark ettik ki: "Herkesin gidebileceği bir kapısı olmalı."

FATİH ŞENDİL