Ödüllü filmlere çevrimiçinde devam

Sinema salonları kapalı olsa da filmler online mecralarda gösterilmeye devam ediyor. 2020'de festivallerde adından söz ettiren, ödüllü, kimi ilk kez izleyiciyle bulaşacak filmlerden oluşan Bahar Nöbeti seçkisi 30 Mayıs'a kadar izleyiciyle bulacak. İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarihsaat aralıklarında yayında kalıyor. Rock müzik tarihinin en eksantrik ve asi figürlerinden Frank Zappa'nın hayatını anlatan Zappa da programda yer alan iki portre film olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Yuri adlı bir delikanlının kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya gitme hayâllerini iç içe işleyen Fransız filmi Gagarine ise Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

ARKADAS, 2019

● 24-26 Mayıs 2021 ● Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite ● Oyuncular: Jason Segel, Dakota Johnson, Casey Affleck Esquire dergisinde yayınlanan ödüllü makaleden uyarlanmış bu filmin kalbinde "arkadaşlık" var. Dane (Jason Segel) üniversite arkadaşları Nicole ve Matthew'a (Dakota Johnson ve Casey Affleck) Nicole'e ölümcül kanser teşhisi konmasının ardından destek olmak ister. Artık iki kızları olan arkadaşlarının yanına taşınır. Önce düzenini değiştirmek gibi başlayan süreç, zamanla Dane'in işini ve ilişkilerini yitirmesine sebep olur. Sıradan bir öyküye sıcak ve tatlı bir nefesle hayat veren film ölümcül hastalık temasını melodrama kaçmadan, karakterlerine derinlik katarak, anlara odaklanarak anlatıyor. Filmin en büyük gücü ise oyunculukları.

ZAPPA, 2020

● 26-28 Mayıs 2021 ● Yönetmen: Alex Winter Amerikan rock müzik tarihinin en eksantrik figürlerinden biri olan Frank Zappa'yı anlatan bu belgesel 1991 Prag'daki konser görüntüleriyle başlar. Zappa, Kadife Devrim'e ilham veren kültürel figürlerden biri olarak oraya davet edilmiştir. İki yıl sonra kansere yenik düşerek 52 yaşında ölecektir. Film az bulunan arşiv görüntüleriyle Zappa'nın çocukluğundan iş ahlâkına, rock yıldızlığından senfoni besteciliğine uzanan yolculuğunu anlatıyor. 1960'larda hippilerden nefret edecek kadar ciddi, psikedelik müzik yaparken uyuşturucu düşmanı olacak kadar aykırı, telif hakları için büyük şirketlere dava açacak kadar cesur bir adam.

BABA, 2020

● 28-30 Mayıs 2021 ● Director: Srdan Golubovic ● Cast: Goran Bogdan, Boris Isakovic, Nada Sargin Sırp yönetmen Srdan Golubovic'in bu dördüncü uzun metrajı çarpıcı bir sahneyle başlar: bir kadın yanında iki çocuğuyla kocasının çalıştığı fabrikaya gider. Yiyecek alacak parası yoktur ve sonunda kendisini benzinle yakmaya karar vermiştir. Film bir anneyle açılsa da, başrolde baba, Nikola var. Bu intihar girişimi sonrasında sosyal güvenlik tarafından elinden alınan çocuklarının velayetini geri almak için Belgrad'a 300 km yol yürümeye başlar. Amacı yetkililere sesini duyurmak olan Nikola için aç biilaç, bedeninin sınandığı bir yolculuk olacaktır bu. Filmin tereddüt etmediği tek şey gerçekliği. Nikola'nın hikâyesinde romantize edilecek hiçbir şey yok. Baba, kayıtsız ve çürümüş bir toplumun tahrip edici bir tablosu