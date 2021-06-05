Bu oyunlar stres attırıyor

YOĞUN bir iş gününün ardından toplu ulaşım aracında trafiğin ortasında sıkışıp kaldığınız anlardan sizi kurtaran en yakın şey akıllı telefonunuz. İşte oynarken kafa dağıtacağınız basit ama eğlenceli oyunlar...

INFINITY LOOP

Rahatlatıcı uygulamalar arasında bulunan Infinity Loop, mantık becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli bir yolu. Oyunun amacı ekrandaki parçaları birleştirerek ilmek oluşturmak. Seviyeler arttıkça oyun zorlaşır ama eğlendirmeye ve rahatlatmaya devam eder.

HAPPY COLOR

Happy Color, numaraya göre boyama oyunu. Oyunun içinde boyanacak binlerce çeşit resim var. Yapmanız gereken tek şey numaraya göre boyayıp harika bir sonuç elde etmek.

CANDY CRUSH SAGA

En çok oynanan oyunlar arasında bulunan Candy Crush Saga, oldukça basit ve eğlenceli bir uygulama. Oyunun amacı ekrandaki şekerlerin en az 3 tanesini sıraya dizerek satır ve sütunları temizlemek. Ayrıca her yaştan kullanıcı için uygun.

KAFA TOPU 2

OLDUKÇA eğlenceli bir oyun olan Kafa Topu 2'deki amaç çok basit. Karakterinizin kafasını ve ayaklarını kullanarak rakibinize gol atmak ve onu yenmek. Ayrıca karakterinizi, yeteneklerinizi geliştirebilir ve oyun içindeki süper güçleri kullanabilirsiniz.

LASER OVERLOAD

Rengarenk bir oyun olan Laser Overload, çok basit ve rahatlatıcı bir uygulama. Oyunun amacı, lazer ışınlarını piller ile buluşturmak. Bunun için ise çeşitli yansıtıcı parçalardan yararlanmak ve lazer ışınlarına yol çizmek gerekir. Ayrıca oyun eğlenceli ve rahatlatıcı olduğu kadar kişinin düşünmesini ve beyin egzersizi yapmasını sağlar.

FOOTBALL STRIKE

Futbolseverlerin çok ilgisini çeken Football Strike, arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla frikik atışları yapabileceğiniz ya da farklı modları oynayabileceğiniz keyifli bir oyun.

PARAMANYA

Paramanya, bir masa oyunu olan Monopoly'nin farklı bir mobil versiyonu. Oyunun amacı zar atıp karakterinizi ilerletip üzerine geldiğiniz binaları satın alarak diğer karakterlere kira ödetip onları batırmak.