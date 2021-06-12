İçeceklerle Anadolu turu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

MIRRA: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hemen hemen her ilinde bulunsa da mırra denilince akıllara ilk Mardin geliyor. Güneydoğulular yoğun kıvamlı, sert ve acı bir kahve olan mırranın mutlaka şekersiz içilmesi gerektiğini söylüyor.





MENENGİÇ KAHVESİ: Gastronomi turizmi denilince akla ilk gelen illerimizden biri olan Gaziantep'in meşhur kahvesi olan menengiç Antep fıstığının aşılanmamış, yabani halinden yapılıyor. Menengiç kahvesi kafein içermediği gibi kafeine bağlı rahatsızlıkları da önleyici etkiye sahip. Yağlı bir yapısı olan menengiç kahvesi Güneydoğu Anadolu ilinin öne çıkan içecekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.



EGE BÖLGESİ'NİN MEŞHUR İÇECEKLERİ

KORUK ŞERBETİ: Ege'nin limo-natası olarak da bilinen koruk şerbeti yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak harika bir içecek. Üzümün olgunlaş-mamış hali olan koruktan yapılan ve ekşi tadı ile dikkat çeken koruk şerbetini ya da suyunu özellikle yaz ayları boyunca Ege Bölge-si'nde hemen hemen her yerde bulabilirsiniz.



SUSURLUK AYRANI: Susurluk denilince akıllara gelen en güzel ikili peyniri uzayıp giden çıtır çıtır bir tost ve bol köpüklü ayran. Yolu Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen herkes mutlaka bol köpüklü bir ayran ile tost molası vermeli. Coğrafi işaretli içeceklerimizden biri olan Susurluk ayranı alışık olduğumuz ayranlara oranla daha köpüklü ve daha az tuzlu oluyor.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ŞEHZADE ŞERBETİ: Osmanlı'dan günümüze gelen şerbet kültürünün en sevilen içeceklerinden biri de şehzade şerbeti. Otuza yakın baharat ve farklı meyvelerin kaynatılması ile elde edilen İç Anadolu Bölgesi ile özeşleşen şehzade şerbeti tam bir şifa deposu olarak biliniyor.



GİLABURU ŞERBETİ:

Kıpkırmızı rengi ile göz dolduran gilaburu özellikle Kayseri'de bolca yetişiyor. Ekim ayında toplanan gilaburu meyvesi arpa ile mayalandıktan sonra sulandırılarak şişeleniyor. Kayseri'ye giderseniz gençlik iksiri olarak da bilinen gilaburu şerbetinden mutlaka tatmalısınız. Mayalı içecek sevmeyenler ise tercihini gilaburu suyundan yana kullanabilir.



MARMARA BÖLGESİ

HARDALİYE: Kırklareli'nin yerel içeceği olarak da bilinen Hardaliye, koyu renkli ve kokulu üzümlere vişne yaprakları ve hardal tohumu eklenerek yapılıyor. Trakya Bölgesi'nden toplanan özel üzümler, hardaliye yapımı için yaklaşık otuz gün bekletiliyor. Ardından preslenerek suyu sıkılıyor. Marmara Bölgesi'nin nefis içeceği hardaliyeyi bir kere içtiniz mi bağımlısı olabilirsiniz.



BOZA: Osmanlı'dan günümüze gelen bir içecek olan bozanın ana vatanı Bilecik olsa da boza denilince akıllara ilk olarak İstanbul'un meşhur semti Vefa geliyor. Bilinen en eski içeceklerimizden biri olan bozanın geçmişi sekiz bin yıl önceye, Mezopotamya'ya kadar uzanıyor.



KARADENİZ BÖLGESİ

KIZILCIK ŞERBETİ:

Bir zamanlar Kızılderililer tarafından yaraların tedavisinde kullanılan kızılcık şerbeti günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin en sevilen içeceklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hafif mayhoş tadı ile damakları şenlendiren kızılcığın faydaları da saymakla bitmiyor. Karadeniz'e giderseniz kızılcık suyu ya da biraz daha tatlı hali kızılcık şerbetinden mutlaka tatmalısınız.





ÇAY: Dünyanın çok az bölgesinde çay tarlalarının üzerine kar yağarmış. Ne kadar şanslıyız ki o nadir yerleden biri de Karadeniz. Peki niye kar yağması bu kadar önemli diyecek olursanız çay yapraklarının üzerine yağan kar bitkinin üzerinde oluşabilecek her türlü haşere ve zararlı etkenleri yok eder. İşte bu yüzden Karadeniz Bölgesi'nin çayı son derece kaliteli ve doğaldır.



DİBEK KAHVESİ:

Kahve çekirdeklerinin dibek denilen büyük havanlarda dövülmesi ile elde edilen dibek kahvesinin Türk kahvesine oranla oldukça yumuşak içimli bir tadı var. Elazığ'ın Harput Bölgesi ile özdeşleşen dibek kahvesi hafif tatlı ve sütlü kahve sevenlerin favorilerinden. Elazığ'a giderseniz kutu kutu dibek kahvesi almadan dönmeyin.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

MOR REYHAN ŞERBETİ

VE ÇAYI: Özellikle Arapgir ve Malatya illerinde bolca bulunan mor reyhan, yaz aylarında toplanıp kurutuluyor ve yıl boyunca tüketiliyor. Yazın soğuk soğuk şerbeti kışın ise sıcak çayı yapılan mor reyhan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en öne çıkan lezzetlerinden biri.



ATOM: Karışık meyveli sütlü bir içecek olan atom Mersin'in öne çıkan içeceklerinden biri. Pembemsi rengi ile sofraları renklendiren atom, özellikle yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak nefis bir içecek. Ancak Mersin'in bu efsane içeceğini içerken kontrollü olmakta fayda var. Çünkü kendisi oldukça yüksek kalorili.



AKDENİZ BÖLGESİ

ŞALGAM SUYU:

İster acılı ister acısız. Akdeniz Bölgesi ve içecek denilince akıllara ilk Adana'nın meşhur şalgamı geliyor. Turpgiller familyasından gelen bir bitki olan şalgam, Adana sofralarının olmazsa olmazı, Adana kebabın ve mezenin en lezzetli eşlikçisi.