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Haberler Cumartesi Tepeden tırnağa kroşe ile bohem bir tarz

Tepeden tırnağa kroşe ile bohem bir tarz

Tepeden tırnağa kroşe ile bohem bir tarz

12.6.2021

Aslında böyle olacağı belliydi. Moda dünyası üç beş sezondur trikoyu yere göğe sığdıramayınca kaçınılmaz sonuç vuku buldu. Bu yıl "Boho" tarzı modaya uygun, özgürlüğü simgeliyor ve uyumsuzlukları kolayca birleştiriyor. Kroşe yani diğer adıyla tığ işi kıyafetler bu sezon heryerde karşımıza çıkıyor. Elbette tığ işi yeni bir şey değil; geçen yıl trendlerin radarındaydı, lakin artık fevkalâde bir yaratıcılık ile geri döndü. Kroşe, 70'lerde tarz ikonu Cher ile en parlak periyodunu yaşamıştı. Bugün ise tarz ikonlarının hayran olduğu bir trend olmayı başardı. Tığ işi oyununu devam ettirmeye hazırsanız; etek, şort yahut elbise deneyin. Kroşe bir grup ya da uzun bir elbise, yürekli ancak çok havalı bir adım olabilir.

Fulya TANYOL

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