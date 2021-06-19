Babanıza deneyim hediye edin

Hayat kısa... Daha dün küçücük bir çocukken bir bakmışsınız ebeveyn oluvermişsiniz ve çocuğunuz babalar gününüzü kutluyor. Ne zaman geldim bu yaşa diye düşünürken içinizdeki çocuğun hala bir yerlerde yaşadığını biliyorsunuz. İyi bir iletişim kurabildiyseniz çocuğunuz da sizin içinizdeki o tutkulu, maceraperest, heyecanlı ve deneyim seven kişiliği tanıyordur. Çocuğunuzdan bir hediye geleceğini biliyorsunuz. Alacağınız hediye küçük bir öpücük de olsa sizi çok mutlu edecek, eminiz. Ama ya size hayatınız boyunca isteyip de yapmaya bir türlü fırsat bulamadığınız bir deneyim hediye ederse! Teknoloji ve iletişim çağının yeni nesil babaları kravat takmıyor, tıraş makinesi kullanmıyor. Bakımlı ve biraz çocuk ruhlu. Her babanın hayalini kurduğu bir deneyim mutlaka var. Bunu en iyi çocukları bilir. Uçak similatörü kullanmak, rallikros yapmak, ata binmek, dans etmek, drone kullanmak, model uçak tasarlamak, tenis oynamak ya da balon ve atv ile Kapadokya'yı keşfetmek... Siz babanıza bu deneyimlerden birini hediye ederek, onun hayalini gerçekleştirmesi için ilk adımı atma fırsatı verebilirsiniz. Biz de sizin için farklı deneyimlerden oluşan paket programları derledik. İzmir'in en seçkin kurumlarından sizin için fiyat aldık. Tek yapmanız gereken bir adım... Babanızın hayallerine giden bir adım.



BİNİCİLİK EĞİTİMİ VE ATLI SAFARİ

(İNCİRALTI ELVNİ BİNİCİLİK OKULU)

Atla tanışma, temel hareketler, adetada duruş, süratliye geçiş antrenmanlarından oluşan ● 10 derslik binicilik giriş paketi, 1000 TL. ● Atlarla tanışmak ve ailenizle doyasıya vakit geçirmek için atlı safari turu, 30 dakika doğa yürüyüşü 75 TL



DANS EĞİTİMİ

Berkehan Dural Akademi kurucusu ünlü dansçı Berkehan Dural'ın kendisinden Baba ve çocuk ya da babalara tek özel dans eğitimi. Zeybek, Latin, Tango branşlarından istediğinizi seçebilirsiniz. ● 4 derslik paket: 500 TL ● 1 ders: 125 TL



İHA (DRONE) PİLOT EĞİTİMİ

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü yetkili eğitim kuruluşu Maiden Flight Tech Havacılık'ta İHA pilot eğitimi, ehliyet ve lisansları ● İHA-0 eğitim ve lisans 500 TL ● İHA-1 ise 800 TL



İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ VE RALLİ HEYECANI

Ödüllü ralli pilotu Bahadır Sevinç'in Menderes'teki özel rallikros pistinde Babalara özel barbekü partisi. ● Yarış otomobiliyle 2 saatlik ileri sürüş eğitimi Özel fotoğraf ve video çekimi Prodüksüyonlu CD 1200 TL



KAPADOKYA TATİLİ

Mağara otelde 2 gece konaklama (Kapadokya Ennar Cave Otel), Sun set ATV turu, Balon turu, Babalara özel odaya pasta Fiyat: 1799 TL



UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ DENEYİMİ

Maiden Flight Tech Havacılık ile Cessna 172 model uçağa ait kokpit simülatör ile saatlik eğlenceli ve gerçek uçuş tadında bir uçuş deneyim. ● 1 saatlik uçuş ücreti 150 TL ● Yarım saatlik uçuş 80 TL ● 15 dakikalık uçuş 50 TL



TENİS

Alsancak'ın göbeğinde toprak tenis kortlarında babanız ile tenis oynamak, ders almak, kulüpte keyifli vakit geçirmek isterseniz bu üyelik tam babanıza göre. İzmir'in sosyal ve sportif alanda öncü tenis kulübü Küçük Kulüp'te aile üyeliği ● 3.700 TL



MAKET UÇAK YAPIMI

Karşıyaka'da bulunan Maiden Flight Tech Havacılık'ta babanızla beraber hayalinizdeki model uçağı yapabilir, birlikte yaptığınız uçağı bir ömür saklayabilirsiniz. (Seçtiğiniz uçağa göre fiyatlandırma yapılıyor.)



Burcu ILGIN