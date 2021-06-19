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Haberler Cumartesi Kaftanlar ile plaja

Kaftanlar ile plaja

Kaftanlar ile plaja

19.6.2021

Yaz sezonunun vazgeçilmeyen parçası en büyük kurtarıcısı kaftan elbiseler her derde deva.

Tüm vücut ölçülerine ayak uydurabilen kaftanlar, tahta topuk ve gladyatör sandaletlerle harika bir birliktelik oluşturuyor.

Cristobal Balenciaga ve Christian Dior tarafından gece elbiseleri olarak tasarlanmaya başlanan kaftanlar, 1950'li ve 1960'lı yıllarda popüler kültürde yer edinerek Hollywood ikonlarının stillerini süslediler.şimdi de bu sezon plajları süsleyecekler.

FULYA TANYOL

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