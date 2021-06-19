Kurşunlu Han’da resim terapisi

Sivas'ta tanıştığı heykeltıraş Selahattin Aydemir sayesinde resim sanatına olan yeteneğini keşfeden Ressam Hidayet Gültekin, 40 yıldır resim sanatından hiç vazgeçmedi. Sanat onun için hem ekmek kapısı oldu hem de yaşamın bir parçası. Daha sonra Manisa'ya gelen Gültekin, Kurşunlu Han'daki atölyesinde yeni ressamlar yetiştirilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bağlamasıyla da minik konserler vererek kursiyerlerine terapi yapıyor.

Ressam Gültekin, "İlkokul ve ortaokulda da resim yeteneğim fark ediliyordu. Lise döneminde heykeltıraş Selahattin Aydemir, bizim dersimize geldi. Kendisi çok iyi bir ressam ve heykeltıraştı. Yeteneğimi görünce atölyeye gel çalışırsın, 'kendini geliştirirsin' dedi. Bir süre onun atölyesine devam ettim. Vefat etti, atölyesinde çalıştım. Sivas'ta cami işlemeciliği, şelale gibi çalışmalar yaptık. Uzun yıllar hep okullarda çalıştım. Resim ve bağlama kursları verdim. 20'ye yakın kişisel ve karma sergiye katıldım. Yurt dışına gittim. Orada ünlü ressamlarla tanışma imkanı oldu. Benim için sanatın en büyük etkilerinden biriydi" diye konuştu.

ÜCRETSİZ DERS VERDİ

Öğrencilere faydalı olmak anlamında güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gültektin, "Bugüne kadar herhalde 100 öğrenciyle çalışma imkanım oldu. Pandemi döneminde de ailelere yardımcı olmak amacıyla 24 öğrenciye ücretsiz resim kursu verdik. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin resim hocalığını yapıyorum. Oradan da öğrenciler geliyor. Hayat devam ediyor. Resim sanatı da spor da hayata atılan bir kancadır, hayatın bir başka boyutudur. Bunlar terapi oluyor. Çevremdeki insanlara her zaman söylerim 24 saat öğretmen olmayın, 24 saat polis olmayın, 24 saat asker olmayın. Çalıştığınız saatler için tamam ama onun dışında halkın içerisinden halkın bir parçasısınız. O boyuta geçmek gerekiyor çünkü o en büyük terapidir" dedi. Son zamanlarda sosyal içerikli konulara değinmeye başladığını açıklayan Gültekin, "Her çizdiğimiz tablonun bir anlamı vardır. Çocuklarımızın dünyayı görmesi anlamında fedakarlık yapıyoruz. Herkes resim çalışıyor ama biz burada sürrealist çalışmaları doğayla bütünleştiriyoruz" dedi.

UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE RESİM

Rasim kursuna katılan Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. sınıf öğrencisi Fatma Nur Akyüz, "Küçüklüğümden beri resme oldukça fazla ilgim vardı. Hidayet hocamı buldum. Pandemi nedeniyle üniversiteyi uzaktan eğitimle okuyorum. Bu süreçte boş zamanım çok. Bu hanın içerisinde atölyesini görünce kursa başlamak istedim. O da beni kabul etti. 3 ay kadar bir karakalem kursu aldım. Şimdi yeni yeni tablo yapmaya başladım. 3. tablomdayım. Yaptığım tabloları satmayı çok isterim" dedi.

ÇOCUĞUM SAYESİNDE RESİMLE TANIŞTIM

Çocuğunun vasıtasıyla Hidayet hoca ile tanıştığını ifade eden Hatice Çinetaş, "Oğlumun biraz parmak gelişiminde sorun vardı. Yazı yazmakta zorluk çekiyordu. Hidayet hocamızla tanıştık. Oğluma çok ilgi gösterdi. Ve parmak kasları gelişti. Yazı yazmasında bir düzelme oldu. Ben de oğlumla geliyordum. Sonra başladım. Ve yeteneğim olduğunu gördük. Kurşunlu Han özellikle ev hanımları için, çocukları olanlar için çok güzel bir yer. Çocuklar gelip buradaki alanda oynayabiliyorlar. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÜZEL RESİM YAPTIĞIMI SANIYORDUM

MEHMET Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meryem Dönmez, küçüklüğünden itibaren resme ilginin olduğunu, bırakmak zorunda kaldığını ancak aklının bir köşesinde hep olduğunu açıkladı. Dönmez, "Resim kursu sayesinde öncelikle sosyalleştim. Yeni arkadaşlar edindim. Hayata farklı bakmaya başladım. Güzel resim yaptığımı sanıyordum ama öyle olmadığını gördüm" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK