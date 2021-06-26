Hem çocuklara hem yetişkinlere masallar

Türkiye'de çeşitli dizi filmlerinin, tiyatroların ve reklam filmlerinin sevilen yüzü profesyonel oyuncu Cemal Ustaoğlu, İstanbul'dan sonra İzmir'e yelken açtı. İzmirli tiyatroseverlere yönelik birçok projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Cemal Ustaoğlu'nun İzmir'deki en büyük projesi "Masal Okulu" açmak olacak. Her yaştan çocuğu ve hatta yetişkinleri bile masallarla buluşturmak için İstanbul'da 5 yıl önce açılan "Masal Okulu"nu artık İzmir'deki sevenleriyle de buluşturmak isteyen Cemal Ustaoğlu, Yeni Asır'a konuştu. Proje ve hedeflerini anlatan Cemal Ustaoğlu, "Masal deyip geçmeyin. Masallar çocukların hayatında ve gelişimde çok büyük rol oynar" dedi. Zekasıyla tüm insanları kendisine hayran bırakan Einstein'ın, "Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın" sözünü hatırlatan Cemal Ustaoğlu, tüm İzmirlileri masal okuluna beklediklerini söyledi.



Tiyatro hayatınıza nasıl girdi? Trabzon doğumluyum. Aslında gençlik yıllarımda gazetecilik mesleğine çok ilgim vardı. Bu yüzden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandım. Mezuniyetimin ardından birkaç kurumda gazetecilik yaptıktan sonra işin içine girince bu mesleğin bana uygun olmadığına karar verdim. Gençlik yıllarımda birkaç tiyatro oyununda yer aldım ve tabiri caizse sahne tozunu yutunca, tiyatro aşkı içimde hiç bitmedi. İstanbul'da da tiyatro konusunda birçok dost edindim. Böylece kendime yeni bir yol haritası çizdim. Çeşitli tiyatro okullarında eğitim görerek profesyonel anlamda sahnelerde yer almaya başladım.





Ne tür projelerde yer aldınız? Ben 35 yıllık tiyatro oyuncusuyum. Bu süre içinde tiyatro dünyasında saygın bir çevre kazandım. Birçok teklif geldi. Bugüne kadar dizilerde, sinema ve tiyatro oyunlarında rol aldım. "En Son Babalar Duyar", "Çocuklar Duymasın", "Süt Kardeşler", "Seksenler", "Muhteşem Yüzyıl", "Deli Yürek", "Hayat Bilgisi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi onlarca televizyon dizisinde ve bazı reklam projelerinde rol aldım.



ZEKA VE HAYAL GÜCÜ

Yeni proje ve hedefleriniz nelerdir? Bugüne kadar edindiğim tiyatrocu tecrübesini farklı bir alana taşımayı hedefliyorum. İnsanlara daha faydalı olmak için bu işe çocuklardan başlamak istedim. İnsanın hayatta başarılı olmasının temelleri çocukluk dönemlerinde atılıyor. Bu da hayal kurmak, soyut düşünme kapasitesini genişletmekle mümkündür. Bu anlamda masalların çocuklara çok büyük faydası var. Bir çocuk ne kadar masal dinlerse hayal dünyası o kadar geniş olur. Sorunların üstesinden gelebilir. Albert Einstein bile "Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın" demiş. Bu nedenle bir "Masal Okulu" kurmaya karar vermiştim ve bu kararımı 5 yıl önce İstanbul'da hayata geçirdim. Çok ilgi gören 'Masal Okulu' projesini daha da genişleterek devam ettirmeyi düşünüyorum.



Masal Okulu fikri sizde nasıl gelişti? 11 yıl önce çıktığımız bir Anadolu turnesinde çocuklara doğaçlama masal anlattım. Çok sevdiklerini görünce bu işi sürdürmeye karar verdim. Turneden İstanbul'a dönünce, "Masal Okulu" adıyla etkinlikler düzenlemeye başladım. Şu anda halen anaokulları, belediyeler, özel kurumlarla çalışmalar yapıyorum.



İzmir ile ilgili planlarınız nelerdir? İzmir'i çok seviyorum ve özellikle Karşıyaka'da "Masal Okulu" açmak için uygun şartlarda bir yer arıyorum. Ve yeni yerimizde kültür-sanat etkinliklerini İzmir halkıyla buluşturmak istiyorum. Sadece masal atölyeleri değil, dans, müzik, resim, tiyatro atölyelerimiz de olacak ve deneyimlerimizi sanatseverlere aktaracağız. Bu konuda profesyonel bir ekimiz bulunuyor. Ancak ekonomik anlamında maddi desteğe ihtiyacımız var. Kültür sanat faaliyetlerinde bize destek olacak sponsor arayışımız devam ediyor.



ORİGAMİDEN KAHRAMANLAR

Ayrıca okulumuzda hem yetişkinler için hem de çocuklar için "Origamili Masallar Atölyesi" olacak. Bu atölyemizde önce kağıttan üç boyutlu hayvanlar yapacağız. Daha sonra bunları bir masal bütünlüğü içinde anlatacağız. Böylece herkesin kendine özgü bir masalı olacak. İstanbul'da çeşitli platform ve etkinliklerde en az ayda bir kez canlı müzik eşliğinde gerçekleştirdiğim meddah gösterileri yapıyorum. İzleyicilerime içinde şiir, şarkı, fıkra, hikayeler ve taklitlerden oluşan bir Türkiye tarihi özeti sunuyorum. Bu meddah gösterilerimizi İzmir'e de taşıyoruz. İzmirlilerin de meddah gösterilerine çok ilgi göstereceğine inanıyorum.



GÜLME GARANTİLİ ATÖLYE



Masal Okulu'ndakietkinlikleri anlatır mısınız? Tabii. 3-7 yaş için interaktif masal atölyesi yapıyorum. Burada çocuklara önce masal anlatıyorum. Sonra onlar anlattığım masalın resmini çiziyorlar. En son aşamada da isteyen çocuklar çizdikleri masalı bize anlatıyor. 8-12 yaşlar için eğlenceli masal atölyemiz var. Hep birlikte yepyeni bir masalı hem çiziyoruz, hem yazıyoruz, hem anlatıyoruz. Yetişkinler için de masal atölyesi yapıyorum. Gülme garantili atölyemde masalın her halini yaşıyoruz ve sonunda topluluk karşısında nasıl masal anlatmamız gerektiğini deneyimlemiş oluyoruz.



"KIZIMI VERDİM GİTTİ"

EN SON Kenan İmirzalıoğlu ile Türk Telekom reklamında yer alan Cemal Ustaoğlu, günümüz pandemi şartları nedeniyle geleneksel kız isteme törenini zoom üzerinden gerçekleştiren bir babayı oynamıştı. Cemal Ustaoğlu, zoom üzerinden kızını isteyen bir gence aracılık eden Kenan İmirzalıoğlu'na "kızımı verdim gitti" demesiyle hatırlanıyor.



TOLGA TEKİN