Her zaman her yerde sanat

PANDEMİ tedbirleri yavaşlamış olsa da çocuklar çevrimiçi atölyelerde eğitim almaya alıştı. Çocuklar, çevrimiçi yaz sanat okuluna Türkiye'nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Birbirinden farklı içeriğe sahip atölyeler 5 Temmuz-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında çocukları bekliyor. İstanbul Modern'in 2021 yazı için çocuklara yönelik sanat okulu programı farklı kavramlara ve sanatsal biçimlere odaklanan atölye çalışmalarını içeriyor. Atölyeler, müzenin koleksiyon sergilerinden sanat çalışmalarının gösterimiyle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katıldıktan sonra kendi sanat çalışmalarını yaratıyor.

10 FARKLI ETKİNLİK

ÇOCUKLAR İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda Benim Renklerim, Lekeler ve Çizgiler, Doğadan Motifler, Tuvalimdeki İzler, Dokulu Resimler, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Fotoğraftan Resme, Birleşen Nesneler ve Benim Bakışım başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor.



HAFTA İÇİ HER GÜN

ÇEVRİMİÇİ Yaz Sanat Okulu'nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. On farklı seçenek sunulan atölyelerin en az beşine katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.