Kısın rengı kahve yazı da ele geçırdı

Bu sezon, normalde kış rengi olarak karşımıza çıkan kahverengi, trend renklerden biri olarak biz moda severlere süpriz yapıyor. Sokak stilini etkileyen kahverengi, bu yaz sezonunda karşımıza çıkıyor. Özellikle ünlü markaların koleksiyonların da yer alan kahverengi elbiseler bronz tene yakışır adımlarla yükselişe geçiyor. Kahverengiyi nasıl giyeceğim diye düşünüyorsanız en basitinden aksesuarlarınızı kahverengi seçerek işe başlayabilirsiniz. Benim favorim biraz daha konyak tonlarına bakan tatlı kahveler... Kahverengi tonlarındaki elbisenizi giydiğinizde tek ihtiyacınız gösterişli ve elegan bir takı olacaktır. Elbisenizi seçerken biçimine ayrı bir özen göstermelisiniz. Drapeler, fırfırlar ve aynı renkte pırıltılarla bezenmiş olan modeller, özel bir gecede tüm dikkatleri üzerinize çekmeye yardımcı olacaktır.



Fulya TANYOL