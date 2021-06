Tarihe damga vuran masa oyunları

THE NEW GAME OF HUMAN LIFE

Bu masa oyunu, 14 Temmuz 1790 tarihinde var olmuş. Bu tarihten itibaren İngiliz eğlencesinin tanımını baştan yapan oyun oldukça dikkat çekmiş. Oyunda, oyuncular bebeklikten itibaren yaşamın farklı aşamalarından geçiyor. Oyuncular, indikleri karenin ahlaki karakterine göre oyun tahtasında ileri veya geri hareket ediyorlar. 'Drunkard' adını alan zeminde yer alan merkeze (meydana) gelmeleri gerekiyor. Oyun, dönemin sosyal özelliklerini yansıtması açısından önem taşıyan tarihi bir gösterge olarak yer etmiş.



VIKING SATRANCI

Arkeologlar, Book of Deer Projesi kapsamında İskoçya'da sürdürdükleri çalışmalarda bir kazı alanına yoğunlaştılar. Bir Ortaçağ manastırı olduğunu düşündükleri alanda bir masa oyununu keşfettiler. Yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkardıkları bu masa oyunu, yüzyıllar öncesine ışık tuttuğunu düşündüler. Çünkü Latince olarak yazılar barındıran bu buluntu, aynı zamanda Hristiyan öğretilerinin ve İskoç Galce yazıtların en eski örneklerini içeriyor. Bu tarih öncesi masa oyunu, gömülü katmanların üzerinde bulunan yuvarlak bir taşa oyulmuştu. Taşın, 7. ile 8. yüzyıla ait olduğu anlaşıldı. Tarihçiler, bunun antik bir strateji oyunu olan ve Norveçlilere ait olduklarını düşündükleri 'hnefatafl' olabileceğini belirtiyorlar. Antik bir Norveç strateji oyunu olan bu oyuna bazı yerlerde Viking satrancı adıyla denk geliyoruz.



THE MANSION OF HAPPINESS

Bu oyun, tarihçilere göre 1800'lerin başlarında İngiltere'deki en popüler tahta oyunu idi. Oyuncular, dindarlar için cenneti temsil eden bir ödül olan "Köşk"e ulaşmaya çalışıyor. Oyun, ahlaksızlık ve erdem fikirleri ekseninde türemiş aslında. İlginç bir teolojik oyun.



LEWIS SATRANÇ TAŞLARI

Satrancın en az birkaç asırdır Avrupa'da da meşhur olduğunu biliyoruz. Kazılardaki titiz çalışmalar sonrasında, Lewis'te ortaya çıkan satranç taşları 1831 yılına tarihleniyor. Tarihçiler, Lewis Satranç taşlarının, dört tam satranç setine ait olduğunu ve deniz aygırı ile balina dişlerinden oyulmuş 93 parça içerdiğini belirtiyor. Sette yer alan en büyük parçalar ise Ortaçağ kralları, kraliçe, dini figür (fil), şövalye ve muhafızlardan (kale) oluşuyor. Son olarak, piyonların sadece oyulmuş düz taşlardan meydana geldiğini sözlerimize ekleyebiliriz.



THE PANORAMA OF EUROPE

Tarihçiler, bu oyunun ilk kez 1815'te ortaya çıktığını söylüyor. Bir topaç yardımıyla oynanan bu tarihi oyunda, oyuncular, zemin üzerinde Avrupa'yı dolaşıyor.



ASALTO

İki kişiyle oynayabileceğiniz bu oyun, 1800'lü yılların başından bu yana var. Alman kökenli asaltoyu, tahta bir zeminde oynayarak rakip saldırılara karşı savunma konusunda elinizden geleni yapmanızı gerektiriyor. Oyunun amacını ise oyun sürecinde rakibinizin taşlarını ele geçirmek ve bu sayede savaşın galibi olmanız şeklinde özetleyebiliriz.



DISTRICT MESSENGER BOY



Bu oyunu, McLoughlin Brothers isimli bir yayıne-vi, 1886 yılında piyasaya sürmüş. Oyun, oyuncuların, eldeki parçaları bir tahtanın etrafında hareket ettirerek, bir telgraf şirketin-de başkan olmak için yarışmala-rı temeline daya-nıyor.



CHAUPAR

Hindistan, toplumsal özelliklerinin yanı sıra tarihi ve siyasi yapısıyla da dikkat çeken bir coğrafya. Binlerce yıllık bir geçmişi olan bu oyun, çapraz şekilli bir kumaş tahtaya sahip. Oyunu, üç zar ve 16 taş ile oynanabiliyor.



HALMA

Halma adını alan bu tarihi oyunun kökeni yine İngiltere. Tarihçiler, bu oyunun, günümüzden yaklaşık 140 yıl önce, 1880'li yıllarda ortaya çıktığını ifade ediyor. Oyunun orijinal halinde 16×16'lık tahta bir zemin var. Oyunun özünde, karşı karşıya gelen iki rakipten her biri, kendi alanında olan taşları, rakip sahaya götürmek yatıyor. Oyunu, Amerikalı bir cerrahın icat ettiği bilgisi var. Oyun, popülerlik kazandıkça, kendi döneminde oldukça yaygın olan Çin damasını tahtından etmiş.



SENET

Bu oyun, tarihi bulgulara göre bilinen en eski masa oyunu. Hatta bu oyunun MÖ. 3.500'e tarihlen-diğini bilmenizde fayda var. Arkeologların Tutanka-mon'un mezarında bulduğu parçalardan anlıyoruz ki, oyun tahtaları üç kare genişliğinde ve on kare uzun-luğunda. Genellikle her oyuncu beş veya yedi taşa sahip. Orijinal kuralları ile ilgili bilgiler kısıt olsa da, oyunun amacının, çubukları zar yerine kulla-narak taşları, tahta boyunca yarıştır-mak olduğunu biliyoruz. Sekü-ler bir eğlence olarak başlayan bu oyun, Mısırlılar için daha sonra dini bir kimli-ğe bürünmüş