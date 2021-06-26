Ultra mini çanta akımı

Çantalarımız vazgeçilmez aksesuarlarımızdan yalnızca biri. Bir kadını çantasız hayal dahi edemiyoruz. Jacquemus, kendi tasarımıyla bu ultra mini çanta akımının başını çekiyor. Sezonun en hit parçalarından biri haline gelen bu çantalar dünyaca ünlü yıldızların görünümlerine katılıyor. Çanta bir anda Rihanna'dan Kim Kardashian'a kadar herkesin favorisi bir aksesuar haline gelince mikro boyutlu çanta trendi dünya çapında popülerlik kazanmaya başladı. Normalde bu tarz çantalar daha büyük el çantalarına bağlanır, çünkü taşıyabilecekleri tek şey madeni paralar yada kolye ruj gibi şeylerdir. Bu mini çantaları kolye gibi takan ünlüleri de gördük.