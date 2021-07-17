Bakışlar çantalara dönüyor

NEON renkler bir anda yeniden moda dünyasını ve yapılan tasarımları etkisi altına aldı. Hemen hemen her markada görebileceğimiz neon kıyafetler yükselen trendler arasına girdi.

Bu yazın olmazsa olmaz renk kombinlerinin başrolünü kaptı bile. Yaza uygun enerjisi, canlılığı, giyenin dikkatleri üzerine çekmesini sağlayan neon neon renkler, çanta ayakkabı ve aksesuarlarda da kendin göstermeye başladı.

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İddalı ve renkli giyinmekten hoşlanan kadınların tercihi olan neon çantalar, modelleriyle ilgi çekmeye başladı bile.

Özellikle sarı, yeşil ve pembe neon çantalar tasarımcıların koleksiyonlarında yerini aldı.