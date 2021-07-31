Aslında çok sey anlatıyorlar...

Yaz mevsiminin tam ortasındayız. Doğa tüm cömertliğini sergilemeye devam ediyor. Rengarenk yaz çiçekleri evlerin ve bahçelerin vazgeçilmezleri arasında. Çiçek düşkünü ev hanımlarının bahçede veya saksılarda özenle yetiştirdikleri çiçekler baştan çıkaran güzellikleri ile göz kamaştırıyor. Eylül ayı ile yaz yerini ne yazık ki ilk güze bırakacak. Yazın simgesi o güzelim mis kokulu çiçekler bir bir solacak. Ama sonbaharla birlikte güz mevsiminin yeni çiçekleri yeniden boy göstermeye başlayacak. İnsan psikolojisi, çiçeği her nedense bahar ile özdeşleştirir. Oysa çiçekler dört mevsim açar. Kış mevsiminin kardelenleri örneğin, narin yapılarına rağmen aslında güçlü birer savaşçıdırlar. Sonuçta, çiçekler dünya var olduğu sürece insanoğlunu etkilemeye devam edecek.

ANLAMLARIYLA DA ETKİLER

Her çiçeğin farklı yapısı, şekli, görünümü ve kokusu vardır. Bazı çiçekler kokuları ile insanları büyülerken, bazı çiçekler ise görünümleri ile kendine hayran bırakır. Lafı nereye getireceğimizi anladınız sanırım. Birbirinden farklı güzelliklere ve kokulara sahip olan çiçekler, anlamlarıyla da insanları etkiliyor. Her çiçek, farklı farklı anlamlar taşıyor. Aynı isimde olsa da renkleri farklı olduğu için farklı anlamları sembolize eder. Sevdiklerine duygularını ifade etmenin ya da ondan özür dilemenin en güçlü yoludur çiçek. Geniş yelpazede düşündüğümüzde çiçek sadece sevgi belirtmek amaçlı gönderilmemektedir. Aynı zamanda tebrik ve kutlamaların yine başrol oyuncusudur. Geçmişte, çiçek dilini açıklamaya çalışan ilk kitaplar, botanik keşiflerine ilginin arttığı, egzotik türlerin Avrupa'ya aktığı bir ortamda Paris'te ortaya çıkmıştır. Fransız edebiyatında, doğayı yücelten düz yazılar ve çiçeklerden bahseden pastoral şiirler zirve yapmıştır.

ISTE O ANLAMLAR

■ Beyaz Gül - Masumiyet: Beyaz gül masumiyeti, saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Genellikle evlilik teklifi edecek erkekler beyaz gülleri seçmektedir. Beyaz gülü sevdiğine alan erkek evlilik teklifine doğru yol almaktadır.

■ Kırmızı Gül - Aşk: Kırmızı gül tutkulu aşkı sembolize eder. Aşkını haykırmaya çalışan erkekler genellikle kadınlar üzerinde inanılmaz etki bırakan kırmızı gülden faydalanır. Hemen hemen bütün erkekler delicesine aşık oldukları kadınlara ilginçtir 'kırmızı gül' hediye ederler.

■ Pembe Gül - Gönlüm senindir: 'Seni seviyorum' demenin en kestirme yoludur. "Pembe gönlüm sadece sende" diye kızların gönlünü fethetmeye çalışan erkeklerin yardımına koşan güldür. Zarifliği ve güzelliği karşı cinste inanılmaz bir etki yaratır.

■ Sarı Gül - Sıcak ve sevgi: İlginçtir, sarı güllerden 18'inci yüzyıla kadar Avrupa'nın bile haberi olmamıştır. Sıcak ve sınırsız sevgiyi temsil eder.

■ Mavi Gül - Gizem: Bol bol gizemi ve esrarengizliği temsil etmektedir. İmkansız görülen ve elde edilemeyeni simgeler. Malum, aşkın her zaman kazananı olmaz. Mavi gülü tercih edenler melankolik bir hayata hazır olduklarını peşinen kabul eder.

■ Beyaz Karanfil - Temizlik ve saflık: Saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Yakasında beyaz karanfil taşıyan biri muhtemelen aradığımız özelliklere sahiptir.

■ Kırmızı Karanfil - Sevgi: Sevgiyi temsil eden kırmızı karanfil, kırmızı gül ile yarışsa da parkur dışında kalmaya mahkumdur. Baştan çıkaran kokusu, özellikle 50'li yıllarda beylerin ceketlerinin yakalarına taktıkları vazgeçilmez bir aksesuvar olmuştur.

■ Pembe Karanfil - İçtenlik: Pembe karanfil içtenliği ve samimiyeti ifade eder. Pembe çiçekler her zaman zarif ve sevimlidir. Sevgiyle ilmek ilmek örülmüş ilişkilerde en önemli unsurlardan biri de samimiyettir. Karşındakinin duygularını ölçmenin en sağlam yolu hissettirmeden uygulanan sevgi testleridir. İçtenlik burada kendini hemen belli eder.

■ Sarı Karanfil - Hüzün: Sarı karanfil hüznü ve üzüntüyü ifade eder. Cenaze törenleri için hazırlanan çiçeklerin rengidir diyebiliriz.

■ Beyaz Orkide - Masumiyet, zarafet: Beyaz orkide en şık ve güzel çiçekler arasındadır. Masumiyeti ve zarafeti temsil eder. Kendisine "kız isteme çiçeği" diyebiliriz. Damat adaylarının en favori çiçeğidir. Genç kızlar, hayallerinde bir gün ellerinde beyaz orkideyle kapılarını çalacak prenslerini yaşatırlar.

■ Pembe Orkide - Sevimlilik: 'Sen ne kadar tatlı ve sevimlisin' demenin en kestirme yoludur. Orkide zarifliğini her renkte korumaktadır. Pembe orkide sevimliliği ifade etmektedir. Aşka sadece bir kaldığını gösterir.

■ Mor Orkide - Asalet: Mor orkide asalet demektir. Düğün törenlerinde salona giren gelinler ellerinde bu nedenle mor orkide taşır. Siz de, asil bir gelin olmak istiyorsanız mor orkide tercih edin.

■ Beyaz Lale - Saflık ve temizlik: Beyaz renk her zaman saflık ve temizliği temsil eder. Bu sebeple ender bulunan beyaz lale de saflığın ve temizliğin sembolüdür.

■ Kırmızı Lale - Seni seviyorum: Kırmızı aşkın rengidir. Kırmızı renkte bulunan çiçekler ise isimleri ne olursa olsun aşkı anlatır. Bu aşk illa sevgiliye duyulan aşk olmayabilir. Anne, baba, arkadaşa veya çocuğunuza duyduğunuz yoğun sevginin adı da olabilir. Bu yüzden 'seni seviyorum' demek istediğiniz kişilere hiç düşünmeden kırmızı lale alabilirsiniz.

■ Pembe Lale - Anlayış: Günümüz ilişkilerinde taraflar arasında belki de en önemli konudur anlayışlı olmak. Bu nedenle anlayışı ifade eden bir çiçeğin olması hoş ve güzel bir durumdur. Zorlu yaşam koşullarında herkesin birbirine karşı mümkün olduğunca anlayışlı olması diliyoruz. Bu çiçek insanlara örnek olsun.

■ Sarı Lale - Gerginlik: Bir çiçeğin gerginliği sembolize etmesi ne kadar ilginç değil mi? Siz siz olun sakın sarı lale alarak eve gitmeyin.

NADİR UYSAL