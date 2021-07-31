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Haberler Cumartesi Ayçiçekleri aşka şahitlik ediyor

Ayçiçekleri aşka şahitlik ediyor

Ayçiçekleri aşka şahitlik ediyor

31.7.2021

AYDIN'DA özel bir hastanede Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Ali Darılmaz (24), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Melisa İşgören (23) ile hayatını birleştirirken düğün öncesi soluğu ayçekirdeği tarlasında aldılar. Ayçiçeklerinin arasında poz veren mutlu çiftin fotoğraf çekiminde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Düğün fotoğrafçısı Levent Kaplan, "Trakya ve Isparta tarafında daha çok ayçiçeği ekimi var. Bu sene Aydın'da da çok ekilmiş. Daha uzak bir yere gitmektense buraya gelmeyi tercih ettik. Onlar için güzel fotoğraflar çektik ve anı olarak kalacak" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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