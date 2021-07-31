Çizgiler gömleklere geçiyor

Sokak modasını bu sene etkisi altına alan çizgiler daha çok gömlek tasarımlarında öne çıkmış durumda. Hem klasik hem de spor kesim kadın gömlek modelleri arasından bu sezon sokakta, ofiste ya da özel günlerinizde seçimlerinizi rahatlıkla çizgili tasarımlardan yana kullanabilirsiniz.

Yaz aylarında mavi ve beyaz renkli çizgili gömlek giymek istiyorsanız düz bir beyaz pantolon ya da klasik kesim bir kot pantolon giyebilirsiniz. Böylelikle dikkatleri şık gömleğinizin üzerine çekerek karışık görünümün önüne geçmiş olursunuz. Enine çizgili şekilde tasarlanmış olan gömlekler sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilecek modellerdir.

FULYA TANYOL