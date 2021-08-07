Çevrimiçi belgesel bir seçkisi ‘Gerçek evimiz hayatımızdır’

Pera Müzesi Film ve Video Programları, İmkansız Eve Dönüş sergisi kapsamında Gerçek Evimiz Hayatımızdır adlı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçı Etel Adnan'ın eserlerini sanatseverlere sunarken; film programı, sanatçının eserlerinde anlattıklarının peşine düşen belgesellere, eserlerinden yola çıkan denemelere ve kendisiyle yapılan konuşmalara yer veriyor. Adını, Etel Adnan'ın "Nihayetinde gerçek evimiz hayatımızdır" sözünden alan programda dört yapım bulunuyor.



Etel Adnan: Sürgündeki Kelimeler: Etel Adnan'ın benzersiz bir portresini çiziyor.



Gavin Bryars ile Etel Adnan: Bir Ölüm için Beş Duyu: Bu yapım, sanatsal uğraşla bilimsel araştırmanın kesiştiği yerler üzerinden hatıra, arkeolojik kazı ve tarihyazımı konularını tartışmaya açıyor.



Bir Nokta ve Diğeri Arasında Sonsuz Bir Mesafe Görüyorum: Düşüncenin ve okyanusun hareketine odaklanan, jestler üzerine bir çalışma. Etel Adnan'la Söyleşi: Bu yapım ise, Adnan'la Paris'teki evinde gerçekleştirilen söyleşiyi ekrana taşıyor.



'DÜNYA DİYE BİR YER'DE SANAL TUR

İstanbul Modern dijital platformlarda sürekli güncellediği içeriklerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Modern'deki sergisi devam ederken aramızdan ayrılan Selma Gürbüz'ün 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer"in sanal turu izleyiciyle buluşuyor. Sanal turda sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu 100'den fazla çalışması yer alıyor. Sanatçının içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve renkli dünyasından bir kesit sunduğu sergimize sanal ortamda ulaşabilirsiniz.