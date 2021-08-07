Eyyam-ı buhur geçti: Denize girmek serbest

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, Türkiye'de 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezlerdi. Bunun nedenlerinden biri bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında deride lekelenmelere neden olacağına inanılmasıdır. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

METAL KOLYE TAŞIMAK

Halk arasındaki yaygın bir kanıya göre yazın sam yeli estiğinde güneş altında, hem de ıslak olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler oluşturur. Batıl itikata göre kişi üzerinde metal eşya bulundurarak iz kalmayacağını düşünse de korunmanın tek yöntemi iyice kurulanmaktır. Eski zamanlarda bu günlerde denize girenlerin üzerinde mutlaka metal taşıması gerektiğine, aksi halde vücutta lekeler oluşacağına inanılırdı. Bu yüzden inşaat çivisinden ya da başka bir metalden kolye veya bilezik takarlardı.

TEMMUZ EYLÜL ARASI

Eyyam-ıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

SICAK GÜNDÜZLER

Eyyam Osmanlıca'da; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir. Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir.