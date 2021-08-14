Cunda’nın yeni ‘Neş’esi

Denizin deniz koktuğu, rüzgar tınılarının kulaklarınızda tatlı bir melodi gibi fısıldadığı, yeşilin bütün renklerini, mavinin en güzel tonunu barındıran Ayvalık, kilometrelerce uzanan altın renkleri kumsalı ile yerli ve yabancı turistlerin Kuzey Egede'ki adresidir. Ayvalık'ı, Cunda'yı yaşamak, o mistik havayı tarihi dokuyu solumak, zeytinyağının kokusunu almak, tatmak isteyenlerin rotası Ayvalık ve tabi ki Cunda'dır. Kendine özgü güzellikler barındıran Ayvalık, doğası mimarisi, yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da bir temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, taptaze ve çeşitli ürünleri ile balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var. Bu hafta lezzet durağımızda babasının izinden giderek kendi mekanını açan Ecem Doğan'ın Cunda Pazar meydanında açılan yeni nesil restoranı Neş'e Restoran'dayız.





EĞLENCE MEYDANI

Cunda meydanında bütün restoranlardan oluşan daha çok genç kuşağın takıldığı yeni bir konsept ortaya çıktı. Gençlere yönelik eğlenceyle çok güzel bir ortam oluştu. Bu mekanlardan bir tanesi de Neş'e. Ecem Doğan, 120 kişi kapasiteli meydanın en güzel yerinde açılan mekan ile, babasından aldığı bayrağı bu lezzet yolculuğunda güzel işlere imza atmak istiyor. Ecem Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okuyor ama genç yaşında hem okuyup hem çalışıyor. Genç yaşta işletmeciliğe başlayarak bu işe olan sevgisini ortaya koymuş.

İŞLETME ECEM'DE MUTFAK SALİH USTADA

NEŞ'E Restoran bir ay önce açılmış ama arkasında 35 yıllık birikim, kültür, ustalık ve tecrübe var. En önemlisi ömrünü bu sektöre adamış işini tutku ile yapan Salih Usta, yani Salih Doğan ve Körfez Restoran Salih'in yeri var. İşletmecilikte yaşanmışlıklara bilgi birikim ve tecrübeye özel önem veririm. Bir şirketin en önemli sermayesi de bilgi birikim ve tecrübesidir. Cunda, Ayvalık ve Ege Mutfağının eşsiz Lezzetlerini harmanlayarak sunan "Körfez Restoran" ya da müdavimlerinin daha çok kullandığı ismiyle "Salih'in Yeri" gerek lezzetleri gerek özgün taş binasıyla Cunda'nın simge mekânlarındandır... Neş'e restoranın işletmeciliğini Ecem Doğan yürütmüş olsa da mutfağı Salih Usta'ya emanet. Onun yönetiminde denetiminde yürütülmekte. Neş'e restoranda Körfez Restoran'ın tamamını olmasa da en özel lezzetlerini bulabilirsiniz. Tabi ki Salih ustanın kendi üretimi ve doğanın sunduğu zenginlikleri en doğal haliyle kendi yetiştirdiği sebzeleri, elleriyle topadığı ot çeşitleri ve zengin deniz ürünlerini, Ayvalık Cunda Ege mutfağını harmalayarak yaptığı mevsimine göre değişen 300 çeşit meze ve enfes arasıcaklarından en özellerini tadabilirsiniz.

SOĞUK VE SICAK LEZZETLER

Cunda'ya gelip de Salih ustanın enfes lezzetlerini tatmadan gidilmez. Cunda'ya gelince mutlaka uğrayın, pişman olmazsınız gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Eğlence ile lezzetin tadına varmak istiyorsanız ise adresiniz Neş'e Restoran'dır. Neş'e Restoran'ın lezzetlerinden bazılarını sizlere sunmak istiyorum. Enginarı soğuk meze olarak bütün yıl yiyebilirsiniz. Deniz börülcesi, brokoli salatası, midye dolma, lakerda, kalamar salatası, karides salatası, ahtapot salatası, deniz ürünleri kokteyl gibi zengin ürünlerinden oluşan mezeler de mutlaka tadılması gerekenler arasında. Midye tava, kalamar tava, karides bademli, kalamar ızgara, kalamar dolma gibi nefis ara sıcaklar, günlük balık çeşitleri, balık yemek istemeyenler için ızgara çeşitlerini bulmak mümkün. Neş'e ve Körfez Restoran'da kültür balığı kesinlikle bulunmuyor. Yerli kalamarlar tava yerine ızgarada pişiriliyor. Bütün kızartmalarda ise zeytinyağı kullanılıyor. 4 çeşit peynir, badem, fındık, cevizden oluşan Girit ezmenin içine Ayvalık'ın meşhur zeytinyağı da konunca lezzetine doyum olmuyor. Isırgan otlu fener kavurma da Salih ustanın özel lezzetlerinden. Balık çeşitleri mevsimine göre değişmekle birlikte levrek sarma, asma yaprağında levrek ızgara, Dülger (Peygamber Balığı) nefis. Dil balığının ise safranlı ve kekiklisi yapılıyor. Tatlılarda taze lordan yapılan Körfez tatlısını mutlaka tatmalısınız. İncir kabak her çeşit özel tatlı mevcut.

Son söz; Cunda Ayvalık'ın mutfak kültürüne gastronomisine bir çok özel lezzetler kazaandıran ömrünü bu sektöre adayan Salih Doğan şimdi ikinci kuşak kızı Ecem Doğan'ın Neş'esi ile hizmet etmektedir. Kızımız Ecem Doğan'a çıktığı bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum kutluyorum.

SEZER ALTAN- LEZZET DURAKLARI