Vazgeçtiği hayaline yıllar sonra kavuştu

İzmir'deki bir fabrikada elektrik ustası olarak çalışan ve aynı zamanda yıllar önce aldığı kamera önü oyunculuk eğitimi sonrası sektöre atılan İzmirli Emre Karhatoğlu, şimdilerde dizilerin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fabrikadaki işi ve dizi oyunculuğunu nasıl bir arada götürdüğünü Yeni Asır'a anlatan oyuncu Karhatoğlu, bugüne kadar Payitaht Abdülhamid, Kalk Gidelim, Hükümsüz, Sefirin Kızı, Son Yaz ve Gün Yüzü gibi sayısız dizi ve kısa metrajlı filmde yer aldığını söyledi. Üniversite yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilendiğini ancak ailesinin 'Maaşlı bir işin olsun' telkinleri nedeni bu hayaline bir süre ara vermek zorunda kaldığını söyleyen Karhatoğlu, "En büyük hayalim iyi bir oyuncu olmaktı. Yıllar önce vazgeçtiğim hayalime şu an kaldığım yerden devam ediyorum. Önünüze ne kadar zorluk çıkarsa çıksın siz de hayallerinizin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyin" dedi.



FUTBOL TUTKUSU DA VARDI

Balçova ilçesinde doğan 41 yaşındaki Emre Karhatoğlu, ortaokul yıllarında futbola olan merakından dolayı ilçedeki bir spor kulübünde lisanslı futbolcu olarak top koştursa da bu merakının yerini lise yıllarında oyunculuk aldı. Tiyatro ile uğraşan bir arkadaşının aracılığı ile amatör olarak tiyatro oyunculuğu yapmaya başlayan Karhatoğlu, aile büyüklerinin 'Elinde düzenli maaş alabileceğin bir mesleğin olsun' telkinleri nedeni ile oyunculuk hayalini yarı da bırakarak Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Teknikerliği Bölümü'nü tercih etti. Karhatoğlu, üniversiteyi bitirip, askerden dönen ve 2003 yılında İzmir sanayisinin önemli kuruluşlarından birinde elektrik teknisyeni olarak işe başladı.





BİR ŞEY HEP EKSİKTİ

Bu sürede içindeki oyunculuk aşkını bir türlü yenemeyen Karthatoğlu, bir gün arkadaşının tavsiyesi üzerine cast ajansına kayıt olup, oyunculuk hayaline kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. 'Düzenli bir işim vardı, evlenmiştim, iki çocuğum vardı ama hayatımda hep bir şey eksikti' diyen Karthatoğlu, kamera önü oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 2,5 yıl önce sektöre adım attı. Yakın dostu ve menajeri Özlem Sevdiren ile birlikte oyunculuk sektöründe sayısız projede yer alan Karhatoğlu, şimdilerde dizilerin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bugüne kadar pek çok sevilen projede rol alan Karthatoğlu, son zamanlarda oynadığı dizilerin pek çoğunda 'Komiser' ya da 'Polis Memuru' rollerini canlandırdığını, hatta günlük hayatta çevresindeki polislerden olumlu tepkiler aldığını da aktardı.



HERKES DESTEKLİYOR

Çalıştığı işyeri yöneticilerinin de kendisini bu konuda desteklediğini söyleyen Karhatoğlu, "Dışarıdan bakıldığında her iki mesleği de aynı anda yürütmek zor gibi görünebilir ancak hem iş hayatınızda hem de sosyal hayatınızda sizi destekleyenler olduğunda hiç yorulmuyorsunuz. Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem eğer böyle bir hayalleri varsa peşinden koymaya devam etsinler. Hangi mesleği yaparsanız yapın, severek ve hakkını vererek yaptığınız takdirde her zaman mutlu olursunuz. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Benim de şuan ki en büyük hayalim büyük bir projede, yani beyaz perdede olmak" dedi. Karhatoğlu'nun önümüzdeki günlerde çekimlerine Konya'da başlanacak 'Mevlana' dizisinde de yer alacağı öğrenildi.