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Haberler Cumartesi Çocuklarla evde sanata devam

Çocuklarla evde sanata devam

Çocuklarla evde sanata devam

21.8.2021

Kültür sanat etkinlikleri "Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, 5 farklı sanatçı özelinde gerçekleştirilecek eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına minikleri davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları Akbank Sanat Youtube kanalında yayında olacak. Ayrıca Dans Atölyesi eğitmenlerinden dansçı ve koreograf Bengi Yörük tarafından hazırlanan 4-6 Yaş Çağdaş Dans Tekniği dersleri Akbank Sanat Youtube kanalından yayınlanmaya devam ediyor. Isınma hareketlerinin ardından, farklı hareket kaliteleri ve doğaçlama kombinasyonlardan oluşan atölye çalışmalarında çocukların ve ebeveynlerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

MAYA LİN VE ANITLAR
Bu atölyede kamusal alanlarda yaptığı parklar, mimari projeler ve anıtlarda sanatı algılama konusunda çok özel açılımlar yaratan sanatçı Maya Lin'nin Vietnam Şehitleri Anıtı ve diğer eserleri incelenerek Maya Lin'in sanata yaklaşımı ele alınacak.

TOM FRİEDMAN VE GÜNDELİK MALZEMELERLE SANAT
Bazen bir sanatçının dokunuşu gündelik hayatımızda fark etmediğimiz bir çok malzemeyi çok özel şekillerde algılamamıza, hayatımıza çok farklı şekillerde değer katmasına olanak tanıyabilir. Tom Friedman da, işçilik ile fikirleri çok farklı şekillerde harmanlayarak karşımıza çok özel tecrübeler yaşayabileceğimiz heykeller çıkarıyor ve bazı hiç düşünmediğimiz konuları bizlere sanat vasıtası ile düşündürüyor, sorgulatıyor.

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