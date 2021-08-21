Burcu Günes
Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden Burcu Güneş bu akşam Reges Çesme'de sevenlerine muhteşem bir akşam yaşatacak.
Kibariye
Kibariye, Bu akşam Echo Performance Hall Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.
Yasar
Yaşar, bu akşam SoldOut Performance Hall'de en sevilen şarkılarını seslendirecek.
Gülsen
Yaz boyunca müzik dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak Jolly Joker Alaçatı sahnesinin bugünkü konuğu Gülşen olacak.
Ayta Sözeri
Ayta Sözeri, bu akşam Hayal Kahvesi Alaçatı Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.
Karsu
Karsu, bu akşam KerkiSolfej organizasyonu ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak.
Yeni Türkü
Yeni Türkü, bu akşam Sığacık Kale İçi Sahnesi'nde müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.
Derya Bedavacı
Derya Bedavacı, Ağustos ayı boyunca sahne aldığı Hayal Kahvesi Alaçatı Sahnesi'nde yarın akşam da sevenleriyle buluşacak.
Cem Adrian
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, yarın akşam Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
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