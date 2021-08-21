Burcu Günes

Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden Burcu Güneş bu akşam Reges Çesme'de sevenlerine muhteşem bir akşam yaşatacak.

Kibariye

Kibariye, Bu akşam Echo Performance Hall Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.



Yasar

Yaşar, bu akşam SoldOut Performance Hall'de en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Gülsen

Yaz boyunca müzik dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak Jolly Joker Alaçatı sahnesinin bugünkü konuğu Gülşen olacak.

Ayta Sözeri



Ayta Sözeri, bu akşam Hayal Kahvesi Alaçatı Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Karsu

Karsu, bu akşam KerkiSolfej organizasyonu ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak.

Yeni Türkü

Yeni Türkü, bu akşam Sığacık Kale İçi Sahnesi'nde müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.

Derya Bedavacı

Derya Bedavacı, Ağustos ayı boyunca sahne aldığı Hayal Kahvesi Alaçatı Sahnesi'nde yarın akşam da sevenleriyle buluşacak.

Cem Adrian

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, yarın akşam Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.