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Haberler Cumartesi Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te açıklamalarda bulunuyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi temaslarını sürdürüyor. Bosnalılar ise Başkan Erdoğan'ın yoğun bir sevgi ve ilgi ile karşıladı. Ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek’te açıklamalarda bulunuyor

27.08.2021, 20:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 20:49

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ziyaretimiz yıl içindeki 3. görüşmemizi teşkil ediyor. Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinde Bosna-Hersek'ten gelen dayanışma mesajları milletimizin bu sevgisinin karşılıksız olmadığının göstergesidir.

TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

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