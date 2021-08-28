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Haberler Cumartesi Çocuklar eğlence ve sanatla buluşuyor

Çocuklar eğlence ve sanatla buluşuyor

Çocuklar eğlence ve sanatla buluşuyor

28.8.2021

YARINLARIMIZA hayat verecek çocuklarımızın gelişimi ve keyifli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hayata geçiriliyor. Ege Perla'da, bugün ve yarın çocuklar için açık alanda, drama atölyesi, yaratıcı dans atölyesi, çocuk yogası ve pandomim atölyesi gerçekleştirilecek. Mozart Akademi iş birliğiyle kurulan Mozart PSM ortaklığında gerçekleşecek etkinlikler, 4-12 yaş aralığındaki İzmirli çocuklarla birlikte Ege Perla B1 katında eğlenceli ve keyifli anlara şahitlik edecek. Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş alanda, tüm atölyeler ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Etkinlik programı:

BUGÜN: Çocuk Yogası / 14.00 - 14.35 / 15.00 - 15.35 / 16.00 - 16.35
YARIN: Pandomim Atölyesi / 14.00 - 14.35 / 15.00 - 15.35 / 16.00 -16.35
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