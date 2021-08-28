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Haberler Cumartesi Mücevher çifti Beyonce ve Jay Z

Mücevher çifti Beyonce ve Jay Z

Mücevher çifti Beyonce ve Jay Z

28.8.2021

Dünyaca meşhur müzisyen çift, Beyonce ve Jay-Z, mücevher markası Tiffany & Co'nun reklam kampanyası için poz verdi. Beyonce ve Jay-Z çift enerjilerini Tiffany & Co.'nun 'About Love' adlı Sonbahar 2021 kampanyasına taşıyor.

Baştan aşağı siyah kıyafetleri ile Tiffany mücevherlerini öne çıkaran Beyonce ve Jay-Z, Jean-Michel Basquiat'ın 1982'de yaptığı 'Equals Pi' adlı eserlerinin önünde poz verdi.

Beyonce'nin ikonik sarı Tiffany pırlantasını taktığı gözlerden kaçmadı. 128.54 karat olan bu pırlanta Audrey Hepburn ile birlikte daha önce sadece üç kişi tarafından takılmıştı.

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