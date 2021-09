İzmir Fuar ile canlandı

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri buluştu. Ünlü sanatçıların sahne alacağı Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek. İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de "Belediyeler Sokağı" olacak.



YÜZ YÜZE SOHBETLER

Tarih : 3-12 Eylül 2021 Yer : Yunuslu Havuz - Kültürpark

4 EYLÜL:



● SAYGI ÖZTÜRK/ TARİKATLAR ve CEMAATLER/ 17.15

● ALİ LİDAR/ KÜÇÜK PRENS MÜZESİ/

18.30

● YALIN ALPAY/ OKUMA/19.45

5 EYLÜL:

● NEBİL ÖZGENTÜRK/ "FERHAN

ŞENSOY'UN EDEBİYATI VE EDEBİYAT

YOLCULUĞU

Yer: Kültürpark Yerel Yönetimler ve Belediyeler Sokağı Sahnesi Saat: 18.00 ● HÜSNÜ ARKAN/ NASREDDİN'İ

NEDEN YAZDIM/ 19.15

6 EYLÜL

● ATAOL BEHRAMOĞLU/ ŞİİR

HAYATIN NERESİNDE?/ 18.00

● AYDIN ŞİMŞEK/ YAZMA YARATMA ve OKUMA CESARETİ/ 19.15 7 EYLÜL

● HİDAYET KARAKUŞ/ KÜL

KAHVESİNDEN ŞİİRLER/ 18.00

● YÖN.ERTEKİN AKPINAR- ZAFER

FEHMİ YÖRÜK/ 10 YÖNETMEN ve TÜRK SİNEMASI/ 19.15

8 EYLÜL

● CİHAN DEMİRCİ/ HAYAT MİZAHI

KAÇ GEÇİYOR?/ 18.00

● MELEK GÜLNUR AKSOP/

EKOFEMİNİZM/ 19.15

9 EYLÜL

● Uzm.Psk.TOLGA NASUH ARANPsk.

İREM ERAYAŞ/ ÖZEL GEREKSİNİMLİ

SPORCULARLA EĞİTİM/ 18.00

● AHMET UHRİ- NEJAT SATI/ ATEŞİN

KÜLTÜR TARİHİ/ 19.15

10 EYLÜL

● BARIŞ İNCE- MİNE SÖĞÜT- AYŞEN

ŞAHİN/ EDEBİYATTA ZAMANIN RUHU/

18.00

11 EYLÜL

● LAL LALEŞ-ŞEYHMUS DİKEN/

MISRANIN HAYSİYETİ, ŞAİRİN

COĞRAFYASI/ 17.15

● ŞÜKRÜ ERBAŞ/ İNSAN BİR EKSİK

SÖZDÜR -ŞİİR DİNLETİ/ 18.45

12 EYLÜL

● METİN HARA/ BAŞKA BİR DÜNYA

MÜMKÜN/ 18.00



FUAR ÇIM KONSERLERI

Tarih : 4-12 Eylül 2021 Yer : Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan - Kültürpark - Saat : 20.30 -22:30 4 Eylül Şevval Sam 5 Eylül Gazapizm 6 Eylül Cem Adrian 7 Eylül Tan Taşçı 8 Eylül Duman 9 Eylül Hakan Altun 10 Eylül İrem Derici 11 Eylül Mehmet Erdem 12 Eylül Simge Sağın



Mogambo Geceleri

Bugün- Fatih Erkoç Yarın- Yaşar 6 Eylül- Ayhan Sicimoğlu 7 Eylül- Bülent Ortaçgil 8 Eylül- Nükhet Duru 10 Eylül Ceylan Ertem 11 Eylül- Sena Şener



KITAP SOKAGI

Tarih : 3-12 Eylül 2021 Yer : Eski Göl Gazinosu Önü- Kültürpark Saat : 16:00 -23:00



Izmir Çocuk Sahnesi

arih : 3-12 Eylül 2021 Saat : 16:30 - 22:30 Yer: Ahşap Sahne Çim Alan -Tenis Kortu Önü - Kültürpark



Program:

4 EYLÜL

18.00 Canlı Heykel 18.30 Pandomim 19.00 Palyaço 19.30 Tahta Bacak 5 EYLÜL

18.00 Pandomim 18.30 Canlı Heykel 19.00 Animatör 19.30 Canlı Heykel 6 EYLÜL

18.00 Canlı Heykel 18.30 Pandomim 19.00 Jonglör 19.30 Tahta Bacak 7 EYLÜL

18.00 Pandomim 18.30 Canlı Heykel 19.00 Palyaço 19.30 Animatör 8 EYLÜL

18.00 Baybalon-Palyaço 19.00 Şekilli Baloncu 9 EYLÜL

18.00 Şekilli Baloncu 19.00 Baybalon-Palyaço 10 EYLÜL

18.00 Baybalon-Palyaço 19.00 Şekilli Baloncu 11 EYLÜL

18.00 Şekilli Baloncu 19.00 Baybalon-Palyaço 12 EYLÜL

18.00 Baybalon-Palyaço



Bilicra ile Çocuk Atölyeleri

Atölye çalışmaları 16:00/17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:00 saatleri ile 5 seans olarak planlanmıştır.

(Her bir seansa 4-5-6 yaş aralığı 10 çocuk/ 7-8-9 yaş aralığı 10 çocuk alınacaktır.) ● Counting Activity (Sayılar atölyesi) ● Magic Paper (Sihirli kağıtlar ile telefon yapımı- küçük yaş gurubu) ● Create your phone (Büyük yaş gurubu telefon tasarımı) ● Emotions telling (Büyük yaş gurubu için imojiler ile deyim tamamlama) ● Roblox World (3D Roblox terimleri) ● Gross Motors (Kaba motor gelişimi için parkur) ● DIY Pubg Air Drop (Büyük yaş gurubu için 3D DIY)

● Create your bracelet (İnce motor gelişimi için küçük yaş gurubu bileklik yapımı) ● Circle Time (Takım oyunu) ● Math with Fun (Eğlenceli matematik) ● Hands on (Sensory Play Time - Küçük / Büyük yaş gurubu) ● Fantastic Numbers (Büyük yaş gurubu rakam oyunu / Küçük yaş gurubu aktarma oyunu)



Melih DEMİRTAŞ