İzmir Fuar ile canlandı

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri buluştu. Ünlü sanatçıların sahne alacağı Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek. İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de "Belediyeler Sokağı" olacak.
YÜZ YÜZE SOHBETLER
Tarih : 3-12 Eylül 2021 Yer : Yunuslu Havuz - Kültürpark
4 EYLÜL:
● SAYGI ÖZTÜRK/ TARİKATLAR ve CEMAATLER/ 17.15
● ALİ LİDAR/ KÜÇÜK PRENS MÜZESİ/
18.30
● YALIN ALPAY/ OKUMA/19.45
5 EYLÜL:
● NEBİL ÖZGENTÜRK/ "FERHAN
ŞENSOY'UN EDEBİYATI VE EDEBİYAT
YOLCULUĞU
Yer: Kültürpark Yerel Yönetimler ve Belediyeler Sokağı Sahnesi Saat: 18.00 ● HÜSNÜ ARKAN/ NASREDDİN'İ
NEDEN YAZDIM/ 19.15
6 EYLÜL
● ATAOL BEHRAMOĞLU/ ŞİİR
HAYATIN NERESİNDE?/ 18.00
● AYDIN ŞİMŞEK/ YAZMA YARATMA ve OKUMA CESARETİ/ 19.15 7 EYLÜL
● HİDAYET KARAKUŞ/ KÜL
KAHVESİNDEN ŞİİRLER/ 18.00
● YÖN.ERTEKİN AKPINAR- ZAFER
FEHMİ YÖRÜK/ 10 YÖNETMEN ve TÜRK SİNEMASI/ 19.15
8 EYLÜL
● CİHAN DEMİRCİ/ HAYAT MİZAHI
KAÇ GEÇİYOR?/ 18.00
● MELEK GÜLNUR AKSOP/
EKOFEMİNİZM/ 19.15
9 EYLÜL
● Uzm.Psk.TOLGA NASUH ARANPsk.
İREM ERAYAŞ/ ÖZEL GEREKSİNİMLİ
SPORCULARLA EĞİTİM/ 18.00
● AHMET UHRİ- NEJAT SATI/ ATEŞİN
KÜLTÜR TARİHİ/ 19.15
10 EYLÜL
● BARIŞ İNCE- MİNE SÖĞÜT- AYŞEN
ŞAHİN/ EDEBİYATTA ZAMANIN RUHU/
18.00
11 EYLÜL
● LAL LALEŞ-ŞEYHMUS DİKEN/
MISRANIN HAYSİYETİ, ŞAİRİN
COĞRAFYASI/ 17.15
● ŞÜKRÜ ERBAŞ/ İNSAN BİR EKSİK
SÖZDÜR -ŞİİR DİNLETİ/ 18.45
12 EYLÜL
● METİN HARA/ BAŞKA BİR DÜNYA
MÜMKÜN/ 18.00
FUAR ÇIM KONSERLERI
Tarih : 4-12 Eylül 2021 Yer : Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan - Kültürpark - Saat : 20.30 -22:30 4 Eylül Şevval Sam 5 Eylül Gazapizm 6 Eylül Cem Adrian 7 Eylül Tan Taşçı 8 Eylül Duman 9 Eylül Hakan Altun 10 Eylül İrem Derici 11 Eylül Mehmet Erdem 12 Eylül Simge Sağın
Mogambo Geceleri
Bugün- Fatih Erkoç Yarın- Yaşar 6 Eylül- Ayhan Sicimoğlu 7 Eylül- Bülent Ortaçgil 8 Eylül- Nükhet Duru 10 Eylül Ceylan Ertem 11 Eylül- Sena Şener
KITAP SOKAGI
Tarih : 3-12 Eylül 2021 Yer : Eski Göl Gazinosu Önü- Kültürpark Saat : 16:00 -23:00
Izmir Çocuk Sahnesi
arih : 3-12 Eylül 2021 Saat : 16:30 - 22:30 Yer: Ahşap Sahne Çim Alan -Tenis Kortu Önü - Kültürpark
Program:
4 EYLÜL
18.00 Canlı Heykel 18.30 Pandomim 19.00 Palyaço 19.30 Tahta Bacak 5 EYLÜL
18.00 Pandomim 18.30 Canlı Heykel 19.00 Animatör 19.30 Canlı Heykel 6 EYLÜL
18.00 Canlı Heykel 18.30 Pandomim 19.00 Jonglör 19.30 Tahta Bacak 7 EYLÜL
18.00 Pandomim 18.30 Canlı Heykel 19.00 Palyaço 19.30 Animatör 8 EYLÜL
18.00 Baybalon-Palyaço 19.00 Şekilli Baloncu 9 EYLÜL
18.00 Şekilli Baloncu 19.00 Baybalon-Palyaço 10 EYLÜL
18.00 Baybalon-Palyaço 19.00 Şekilli Baloncu 11 EYLÜL
18.00 Şekilli Baloncu 19.00 Baybalon-Palyaço 12 EYLÜL
18.00 Baybalon-Palyaço
Bilicra ile Çocuk Atölyeleri
Atölye çalışmaları 16:00/17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:00 saatleri ile 5 seans olarak planlanmıştır.
(Her bir seansa 4-5-6 yaş aralığı 10 çocuk/ 7-8-9 yaş aralığı 10 çocuk alınacaktır.) ● Counting Activity (Sayılar atölyesi) ● Magic Paper (Sihirli kağıtlar ile telefon yapımı- küçük yaş gurubu) ● Create your phone (Büyük yaş gurubu telefon tasarımı) ● Emotions telling (Büyük yaş gurubu için imojiler ile deyim tamamlama) ● Roblox World (3D Roblox terimleri) ● Gross Motors (Kaba motor gelişimi için parkur) ● DIY Pubg Air Drop (Büyük yaş gurubu için 3D DIY)
● Create your bracelet (İnce motor gelişimi için küçük yaş gurubu bileklik yapımı) ● Circle Time (Takım oyunu) ● Math with Fun (Eğlenceli matematik) ● Hands on (Sensory Play Time - Küçük / Büyük yaş gurubu) ● Fantastic Numbers (Büyük yaş gurubu rakam oyunu / Küçük yaş gurubu aktarma oyunu)
Melih DEMİRTAŞ
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